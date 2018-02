E-commerce : Â«MarketplaceÂ» bientÃ´t disponible

Acheter et vendre des articles neufs ou d’occasion en ligne et d’une manière sécurisée via des petites annonces sera bientôt possible. En effet avec la promulgation prochaine du projet de loi relatif au commerce électronique, ce type de transactions connaitra sans aucun doute, un essor remarquable.

Et c’est le géant Facebook qui compte développer davantage cette activité en Algérie avec le service «Marketplace», dédié spécialement aux petites annonces entre particuliers. «Lancé aux États-Unis en octobre 2016, le nouveau service de Facebook, Marketplace devra être disponible dans les prochaines semaines en Algérie», a déclaré un porte-parole du réseau social, mardi passé. En effet, le réseau social le plus utilisé en Algérie apporte pour la première fois sa plate-forme de vente en ligne marketplace au Moyen-Orient avec comme pays pilotes, l'Algérie, le Maroc et l'Egypte où le marché sera déployé. Ce dernier indique également que l'expérience sera étendue dans d'autres pays de la région du Moyen-Orient «au fur et à mesure que nous apprendrons et recevrons des commentaires des gens sur la façon dont ils utilisent Marketplace», qui est déjà disponible dans 52 pays.

Aussi, les Algériens ainsi que leurs voisins marocains et égyptiens, pourront intégrer les 550 millions d'utilisateurs dans le monde, utilisateurs de la plate-forme. On apprend également que cette fonctionnalité sera disponible dans les trois pays d'Afrique du Nord en anglais et en arabe sur le bureau et pour les utilisateurs mobiles iOS et Android, constatant que plus de 450 millions de personnes utilisent pour acheter, vendre, échanger et troquer le réseau social Facebook et pour rationaliser ce processus, on a introduit le Marketplace. Il est décrit comme une «destination pratique pour découvrir, acheter et vendre des articles avec des personnes de votre communauté».



S’agissant du concept de vente, on note que facebook marketplace est également un flux d'articles photographiés à vendre, de sorte que la première image doit accrocher, capter l'attention des utilisateurs «acheteurs potentiels».

«Vos photos n'ont pas besoin d'être professionnelles. Cependant, vous devez faire en sorte qu’elles soient «clean» et représentent au mieux l’objet que vous souhaitez vendre», explique le site. La plate-forme conseille pour vendre un article de créer une publication publique visible par tous ceux qui consultent le marketplace et dans le fil d'actualité, les résultats de recherche et d'autres endroits sur Facebook et en dehors.

«Vous pouvez acheter et vendre, l'esprit tranquille en regardant les profils publics des acheteurs et vendeurs, en voyant depuis combien de temps ils sont sur facebook et en repérant vos éventuels amis en commun», a souligné la vice-présidente de facebook en charge de Marketplace, Deborah Liu, dans un post de blog. Il ne s'agit pas, selon lui d’un paiement intégré, mais juste un moyen de mettre en contact vendeurs et acheteurs à la manière des sites de petites annonces en ligne.

Il sera alors simple de savoir si la personne peut être digne de confiance ou non en sachant depuis combien de temps elle est inscrite sur le réseau et si vous avez des amis en commun…

La plate-forme a déjà permis la vente de plus de 18 millions d'objets. En ce qui concerne le mode de paiement, il est conseillé d’utiliser des espèces ou un moyen de paiement entre personnes. Les acheteurs et les vendeurs doivent proposer ou accepter des espèces ou des moyens de paiement entre personnes disponibles sur Facebook, Messenger ou Paypal. « Si vous choisissez de payer électroniquement par virement bancaire ou mandat, évitez les liens de paiement et la connexion directement par le site web du moyen de paiement», peut-on lire sur le mode d’emploi de cette fameuse plate-forme commerciale.

Sarah A. Benali Cherif