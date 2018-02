Tizi Ouzou : 40 .000 bonbonnes de gaz pour les villages non encore raccordÃ©s

Plus de 40.000 bonbonne de gaz butane sont disponibles au niveau des deux centres d’enfûtage d’Oued Aïssi et Fréha, ainsi que les centres de dépôt des localités d’Aïn El-Hammam, Tigzirt et Ouadhias, pour faire face à une éventuelle forte demande que généreraient les fortes perturbations climatiques que vit la wilaya de Tizi Ouzou depuis plus de 48 heures, apprend-on de la direction locale de l’énergie. Ce stock important est largement suffisant pour répondre à la demande de tous les villages et hameaux qui ne sont toujours pas raccordés au réseau de gaz naturel de la wilaya, où le taux de pénétration de cette énergie a atteint la barre des 84%, souligne-t-on de même source.

Contrairement aux années précédentes, durant lesquelles la région faisait face à une forte pénurie de la bonbonne du gaz butane en pareilles tempêtes de neige- et de pluie, les habitants de quelques villages et hameaux qui n’ont pas encore été raccordés au réseau de distribution du gaz naturel ne vivent plus dans la hantise de la rupture d’approvisionnement de leur foyer en bonbonnes de gaz butane qui sont désormais disponibles en quantité suffisante, même pendant les périodes de fortes perturbations atmosphériques.

L’arrivée du gaz naturel dans la majorité des villages, y compris les plus reculés d’entre eux, a fait disparaître le spectre des pénuries de la bonbonne du gaz butane dans toutes les localités de la wilaya, constate-t-on. Il faut signaler que pour la seule année 2017, ils étaient plus de 31.000 foyers répartis sur plusieurs communes de la wilaya de à être raccordés, alors que les travaux sont en cours pour le raccordement progressif de l’écrasante majorités des foyers restants à travers l’ensemble du territoire de la wilaya. Les chutes de poudreuse qui continuaient hier d’affecter les localités culminant à plus de 800 mètres d’altitude ont causé quelques désagréments à la circulation automobile sur plusieurs axes routiers de ces localités, sans pour autant la bloquer totalement.

Les trois cols de la wilaya, à savoir Tirourda, Chellata et Tizi Nkoulal, reliant Tizi Ouzou à Béjaïa et à Bouira, étaient quant à eux totalement bloqués à la circulation automobile, pour cause d’amoncellement de la neige.

Les services des communes touchées par ces intempéries ont mobilisé tous les moyens, humains et matériels, dont ils disposent, pour maintenir les routes ouvertes à la circulation et permettre aux habitants de s’approvisionner en denrées alimentaires dont ils auront besoin.

Les citoyens se sont mus eux aussi à dégager la neige qui s’est amoncelée dans leurs villages et leurs accès. De fortes précipitations de pluie et de neige continuaient hier d’affecter la wilaya de Tizi Ouzou secrétant un froid glacial ayant obligé les citoyens à ne quitter leur domicile que pour s’acquitter d’une obligation qui ne peut attendre.

Bel. Adrar