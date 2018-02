Sommet mondial des gouvernements aujourdâ€™hui Ã  DubaÃ¯ : Prospection de lâ€™avenir

Plus de 4.000 personnalités, représentant 140 États invitées.

La 6e session du sommet mondial des gouvernements sera organisé à partir d’aujourd’hui jusqu’à mardi à Dubaï (Emirats Arabes Unis), sous le slogan «la prospection de l'avenir par les gouvernements», avec la participation du ministre de l'Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, a indiqué hier un communiqué du ministère de l'Industrie et des Mines. Le sommet verra la participation de 4.000 personnalités représentant 140 Etats et 16 organisations internationales, dont des présidents et vice-présidents d'Etats, outre des personnalités mondiales leaders représentant les secteurs public et privé, ajoute la même source. Le sommet connaîtra également l'organisation de 120 séances interactives avec la participation de 130 interlocuteurs mondiaux. Il sera axé sur différents volets dont «l'avenir de la santé complémentaire et de la technologie vitale», «les sociétés de l'avenir : la culture humaine et le périple du développement humain au prochain siècle», «la construction de l'identité gouvernementale», «l'importance de rétablir l'espoir en un avenir meilleur», «les Etats virtuels et l'avenir du gouvernement mondial», «l'avenir de l'enseignement personnel», «les devises virtuelles et l'avenir du marché des finances» et «les nouvelles dimensions de la justice à l'ère des technologies».

Le sommet mondial des gouvernements «qui est le plus grand rassemblement gouvernemental mondial annuel se veut une tribune internationale visant à promouvoir l'avenir des gouvernements et leur permettre de réaliser davantage de succès et de leadership». (APS)