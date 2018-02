CrÃ©ation de structures sportives : Soutien dÃ©terminÃ© de lâ€™Ã©tat

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a réaffirmé hier à Saida la détermination de l’Etat à soutenir la création de structures sportives. Animant un point de presse, en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que l’Etat algérien appuie la création de structures sportives pour relancer le mouvement sportif à travers toutes les wilayas du pays.

Il a rappelé que sa visite à Saida lui a permis d’inspecter les travaux de réalisation de certaines infrastructures sportives et juvéniles dont a bénéficié la wilaya, qui enregistre des résultats positifs dans plusieurs disciplines, notamment en gymnastique, handball et football. El Hadi Ould Ali a indiqué qu’une coordination est en cours entre les services techniques du ministère et les autorités locales de Saida pour la réalisation d’infrastructures sportives et juvéniles et rattraper certaines défaillances touchant certains équipements sportifs locaux.

Il a rappelé que la wilaya de Saida a bénéficié de 175 projets d’installations sportives et juvéniles durant les trois quinquennats, représentant des investissements de l’ordre de 6 milliards DA. Lors de sa visite, le ministre s’est enquis des travaux de réalisation d’une salle polyvalente au village Hassi-Laid (commune de Youb) où il a insisté à son renforcement en moyens matériels et humains pour la mettre à la disposition des jeunes de la région.

Dans la même commune, il a mis l’accent sur la nécessité de renforcer le chantier de réalisation d’une auberge de jeunes, d’une capacité de 60 lits, afin de la livrer dans un délai de sept mois. Dans la commune de Hassasna, El Hadi Ould Ali a insisté sur le respect des délais impartis à la réalisation des gradins de 2.000 places du stade municipal de football. Le projet a nécessité une enveloppe de 90 millions de DA.

Il a également inspecté des terrains de proximité au complexe sportif «13-Avril 1958» de Saida et inauguré une piscine semi-olympique dans le même complexe, ainsi qu’une piscine semi-olympique dans la commune de Sidi Boubekeur. Le ministre avait présidé, dans la matinée, l’ouverture d’un symposium régional d’information et de sensibilisation sur le dopage en milieu sportif, organisé par la direction locale de la jeunesse et des sports, en collaboration avec le Laboratoire national de lutte contre le dopage, basé à Alger. (APS)