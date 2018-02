ActivitÃ© des partis

Cinquième congrès du RCD, rencontre des bureaux de wilaya du Mouvement El-Islah, colloque national des présidents d’APC du MSP et commémoration du 6e anniversaire de la création du Front El-Moustakbal.

C’est donc un «week-end politique» très animé par diverses manifestations partisanes, dont l’issue s’est traduite par des surprises.

RCD : Répondre aux aspirations des citoyens

Il s’agit, notamment de la décision prise par l’ex-numéro un du RCD, qui n’est plus, depuis ce 9 février, militant structuré de «son» parti, dont il est membre fondateur. C’est une nouvelle époque qui s’ouvre pour le RCD.

«Désormais, je serai engagé dans d’autres registres et sur d’autres terrains. Mais je partagerai toujours avec vous nos postulats éthiques et j’honorerai comme aux premier jours nos professions de foi», a assuré le Dr Saïd Sadi, lors de son intervention, à l’occasion du 5e congrès du Rassemblement pour la culture et la démocratie, organisé à l’hôtel Hilton (Alger). Un congrès qui a vu d’ailleurs le président sortant du RCD réélu pour un second mandat de cinq ans, récoltant 755 voix sur les 895 votants, suite au scrutin à bulletin secret. Mohcine Belabbas avait comme concurrents, le docteur Salah Belmekki, membre du parti depuis 14 ans et membre de l’exécutif, et qui a récolté 91 voix, et Lyes Lahouazi, militant au sein de l’émigration (13 voix), et Fadéla Messousi, membre du conseil national (16 voix).

«Ma réélection à la tête du parti est un signe de reconnaissance envers le travail qui a été fait par la direction du parti depuis 2012 à ce jour. Votre confiance m’honore», a-t-il déclaré.

El-Islah : atténuer les tensions sociales

Du côté du mouvement El-Islah, on plaide à «associer» les syndicats agréés aux prochaines réunions de la Tripartie et de ne pas se contenter de la seule UGTA, et ce afin «d’éviter» au pays des tensions sociales.

Le parti estime que cette démarche est susceptible «d’atténuer» les perturbations que connaît le front social. «L’exclusion des précédentes réunions des différents organisations syndicales agréées de la Tripartie était illogique», a souligné Ghouini Filali, lors de l’ouverture d’une session d’encadrement au profit des membres du bureau de wilaya du parti, cité par l’APS.

«Je pense, a-t-il poursuivi, aux syndicats des secteurs de la Santé et de l’Éducation.

Il est, à nos yeux, nécessaire d’associer donc ces syndicats à la prise de telles décisions décisives pour les travailleurs et les fonctionnaires, et ce afin de consacrer leurs droits acquis au prix de longues luttes.»

Par ailleurs, le mouvement El-Islah plaide en faveur d’un consensus politique national «fédérateur», lequel ne peut se réaliser qu’à travers le «dialogue».

MSP : pour une approche politique et économique

Au MSP, l’heure est plutôt à la mobilisation et à la sensibilisation des citoyens en vue de l’élaboration d’un projet politique «intégré» qui impliquera tous les Algériens «sans exception», pour réaliser la transition escomptée et consacrera le consensus autour d’une «approche» politique et économique. Pour Abderazak Makri, président du parti, cette initiative «ne se démarque pas» des autres démarches initiées par sa formation, à l’instar de la charte de la réforme politique de 2013 et de la coordination pour la transition démocratique. «L’objectif demeure toujours la réalisation d’un consensus national autour d’un projet intégré, en plaçant l’intérêt du pays au-dessus de toute autre considération, notamment avec cette conjoncture économique difficile que traverse le pays», a-t-il expliqué, dans son allocution, à l’ouverture d’un colloque national des présidents d’APC du MSP, élus lors des élections locales du 23 novembre dernier.

Il a affirmé qu’après 2019, soit l’élection présidentielle, «aucun» président ni gouvernement ne sera «en mesure de sauver» l’économie nationale, en l’absence d’un consensus préalable.

Au menu de cette rencontre, figuraient également les préparatifs du prochain congrès du mouvement, prévu le 10 mai prochain. À ce sujet, Makri a annoncé l’installation de la commission nationale de préparation de ce congrès et qui a pour mission de «superviser» les conférences communales et de wilaya qui précèderont ce rendez-vous. Sur un autre volet, Makri a également évoqué les turbulences observées dans le front social, plus particulièrement la grève des enseignants.

Front El-Moustakbal : congrès en juin 2018

Célébrant son 6e anniversaire, le Front El-Moustakbal a annoncé, par la voix de son président, que la position du parti par rapport à la prochaine présidentielle de 2019 sera tranchée au cours du congrès, prévu à la fin du mois de juin prochain.

Abdelaziz Belaïd a mis à profit cette opportunité pour revenir sur les «belles» performances réalisées par cette jeune formation, et rappelé que le Front El-Moustakbal a décroché 71 sièges à l’APN et compte à présent 1.700 élus locaux, dont 71 P/APC. «Ces résultats sont en réalité le fruit d’un discours réaliste que nous avons toujours adopté et du programme du parti qui répond aux espérances et aspirations des catégories sociales, notamment les jeunes, étant la première force de la société», a-t-il indiqué, dans des propos rapportés par l’APS.

