GrÃ¨ve du Cnapeste : Les enseignants interdits dâ€™accÃ¨s aux Ã©coles

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, procédera dès aujourd’hui, à l’exécution des mesures disciplinaires à l’encontre des enseignants en grève et ce, avec l’appui, si nécessaire, de la force publique.

Ainsi, et après moult appels à la sagesse et au dialogue, le ministère adopte un ton ferme à l’encontre des enseignants en grève suite à l’appel le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (Cnapeste).

Il fera recours à la force publique pour empêcher les enseignants gréviste d’accéder aux établissements scolaires à partir d’aujourd’hui. La décision reste valable jusqu’à ce qu’ils mettent à la grève.

De ce fait, des directives émanant du ministère ont été adressées aux directions de l’Education pour les charger d’adopter la voie de la «force publique» pour empêcher les professeurs d’accéder aux établissements scolaires.

Le ministère souligne que les enseignants adhérents au Cnapeste ont eu recours à un moyen d’expression «illégal» en décrétant une grève illimitée à travers le territoire national depuis le 30 janvier dernier.

Le ministère a décidé de recourir à cette mesure dans l’attente de la remise aujourd’hui des deuxièmes avertissements émanant du tribunal administratif. Des moyens seront mis en œuvre pour appliquer cette décision. Dans le cas où les enseignants ne respectent pas, ils devraient être licenciés à partir de mardi.

Le ministère a décidé de recourir à ce moyen même s’il est toujours prêt au dialogue à condition que les grévistes mettent fin au débrayage ce que le syndicat refuse catégoriquement. Le ministère a étayé sa décision de recourir au licenciement en s’appuyant sur le fait que les grévistes «n’ont pas respectés la décision de justice».

Selon la ministre, les enseignants ont voulu tromper l’opinion publique en usant de «mensonges et de désinformation» dans leurs déclarations en indiquant que le ministère enclenchera une procédure de licenciement à l’encontre de ceux parmi eux qui continuent d’observer la grève.

D’autre part, le ministère aurait ordonné de priver les professeurs en grève du droit de promotion même s’ils avaient subi avec succès les concours organisés.

La décision du ministère est motivée par «l’absence du sens de responsabilité des cadres syndicaux refusant l’invitation à la négociation pour trouver une issue conduisant à mettre fin à la grève.

La première responsable du secteur a déjà déclaré que le spectre de l’année blanche qu’appréhendent les parents d’élèves «est totalement éloigné» grâce aux mesures d’urgence décrétées au niveau des établissements concernés par la grève.

La ministre a fait appel aux contractuels et aux retraités pour remplacer les enseignants grévistes. Il y a aussi l’intensification des missions d’inspecteurs pour s’assurer de la continuité des cours et ils sont parfois appelés à remplir la fonction d’enseignant.

Kafia Ait Allouache