Le prÃ©sident du Haut Conseil de la langue Arabe : Â«Lâ€™arabe et tamazight sont deux langues de lâ€™AlgÃ©rieÂ»

Le président du Haut conseil de la langue arabe, le Dr Salah Belaid, a réitéré jeudi à Alger, que «l’arabe et le tamazight sont les deux langues officielles de l’Algérie». Lors d’une journée d’étude sur «la sécurité culturelle et linguistique et l’harmonie sociale» organisée à la Bibliothèque nationale d’Algérie, ce dernier a mis en exergue l’importance de préserver la culture locale, précisant que « la sécurité linguistique et culturelle, constituant du tissu social, n’est pas moins importante que la sécurité alimentaire, militaire, économique et environnementale ». Pour le Dr Belaid, «la sécurité linguistique et culturelle a un rapport direct à la langue et à la culture adoptées par la société, considérera que «la sécurité des idées sont multiples et n’ont pas une cohésion», c’est pourquoi, la sécurité de la culture «ferme la porte du désaccord. Il est important-ajoute le conférencier, d’enraciner la culture locale de la société et de la défendre». Le premier responsable du HCLA a ajouté que «l’usage de deux langues officielles par l’Etat algérien est une diversité culturelle productive, et donne plus de flexibilité à l’ouverture nationale et mondiale», précisant que «la langue et la culture sont deux faces d’une même pièce.» A la fin de son allocution, le président du HCLA a souligné que «la sécurité linguistique et culturelle constitue un rempart contre la pénétration idéologique destructive» et «chaque déstabilisation sur la sécurité linguistique ou culturelle vise à la confusion».



L’invasion culturelle est une réalité



Pour la présidente du Conseil national des droits de l’homme, Fafa Sidi Lakhdar Benzerrouki, la sécurité linguistique et culturelle est une «obsession» des gouvernements et des Etat, car la culture vise à «élargir sa domination sur la société, comme, elle a des répercussions intérieures et extérieures». De plus, «la perspicacité devient plus pointue par le développement de la technologie». C’est pourquoi, les Etats puissants veillent à préserver leur patrimoine matériel et immatériel, afin de «conserver l’identité» et de «fortifier les programmes scolaires». Pour leur part, les participants à cette journée d’étude des universités de Tlemcen, Batna, Mila, Sétif, Guelma, Saida considèrent que la sécurité linguistique et culturelle « constitue un rempart pour les générations contre les invasions intellectuelles subversives ». Dans ce sens, les recommandations de cette rencontre ont axé sur l’encouragement de la société civile à promouvoir la langue et la culture, à condition que le premier objectif soit la réalisation de la sécurité linguistique et culturelle de la société et des institutions de l’Etat ainsi que la vulgarisation continue de ces deux concepts.

Hichem Hamza