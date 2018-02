AlgÃ©rie - Tunisie, M. Mihoubi : Â« Un projet culturel sur Sakiet Sidi-Youcef Â»

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a fait savoir qu’un projet culturel est actuellement en étude entre l’Algérie et la Tunisie sur cet événement historique. Il convient de rappeler que le bombardement du village de Sakiet Sidi Youssef par l’armée française le 8 février 1958, crime abject contre l’humanité, a causé des morts et des blessés parmi la population civile. Depuis, chaque 8 février, la Tunisie et l’Algérie commémorent conjointement cet événement.