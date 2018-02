Bourses Ã  lâ€™Ã©tranger : Plusieurs options aux Ã©tudiants en doctorat

Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, a dévoilé hier, les programmes élaborés dans le cadre du partenariat scientifique avec d’autres pays, au profit des étudiants en doctorat pouvant leur permettre de bénéficier d’une bourse d’étude à l’étranger.

Il s’agit en effet, du programme algéro-français «Profas B+» , d’un programme d’études instauré avec la Roumanie et un autre programme élaboré en partenariat avec la Banque islamique du développement (BID). Le programme «Profas B+» a été lancé en fait, en partenariat entre l’Ambassade de France en Algérie et le ministère de l’Enseignement supérieur. L’ensemble des bourses sont destinées aux étudiants en doctorat dont l’âge ne devrait pas dépasser les 35 ans au 31 décembre 2018.

Les inscriptions à ce programme seront ouvertes à partir du 8 février et devraient se dérouler jusqu’au 8 mars 2018. Le formulaire d’inscription est disponible et peut être téléchargé sur le site internet du ministère de l’Enseignement supérieur, ainsi que sur le site internet du centre culturel français CCF. La sélection des candidats se fera après le passage d’un concours encadré par un comité d’experts algériens et français. La bourse est prévue pour le 10 septembre et concerne les étudiants en doctorat dans les spécialités du développement numérique, l’environnement et le développement durable, sciences de la nutrition, l’économie et le marché de l’emploi, l’histoire, et l’archéologie. La maîtrise de la langue française figure parmi les conditions exigée pour bénéficier de cette bourse. Pour sa part, la Banque islamique du développement a annoncé l’ouverture de son programme de bourse d’études au profit des étudiants major de leurs promotions en doctorat. Le programme concerne les étudiants chercheurs dans les domaines relatifs au développement à savoir ; l’agriculture, l’énergie, les changements climatiques, le traitement des ordures, santé, technologie de l’information et de la communication, finances islamiques… Le choix des heureux candidats se fait sur la base du classement des majors de promotion pour poursuivre leurs études dans des universités à l’étranger avec lesquelles la BID a conclu des accords de partenariat. Parmi les universités sélectionnées, l’on a cité celle de Cambridge, Birmingham, Queen Mary à Londre, et l’université de Copenhague au Danemark.



Recrutement exceptionnel des titulaires de doctorat en 2018



Le ministère a ouvert dans le même sens, les portes de candidatures pour des bourses d’études à l’étranger et ce dans le cadre du partenariat avec l’université roumaine et ce au profit des étudiants en doctorat spécialisés dans les domaines des sciences politiques et administratives, science de l’éducation, journalisme et sciences techniques, pétrole et gaz, agronomies, sciences vétérinaires et architecture. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mars prochain. Notons par ailleurs que la Direction générale de la fonction publique, a affirmé que les titulaires de diplôme de doctorat ayant bénéficié d’une bourse d’études à l’étranger, seront recrutés dans des postes de maître assistant classe B. Cette décision est exceptionnelle et ne concerne que l’année universitaire 2018. Les dispositions de l’arrêté 58 fixant les critères de sélection d’admissibilité au programme de formation résidentielle à l’étranger pour l’année 2018 stipulent, pour rappel, que la formation résidentielle à l’étranger concerne l’ensemble des programmes nationaux bénéficiant de bourses et les programmes de coopération intergouvernementaux ainsi que les offres émanant d’institutions ou d’organismes étrangers reconnus. Pour ce qui concerne les catégories d’étudiants ouvrant droit à ces formations, il est indiqué que les postulants doivent justifier d’un certain nombre de conditions. Il est exigé en effet d’être classé selon les moyennes générales du cursus universitaire obtenues sans «redoublement» dans le même parcours de formation, parmi les trois premiers étudiants majors de promotion des filières ou des spécialités retenues à l’échelle nationale. Il est également précisé que dans le cas où l’étudiant fait l’objet d’un transfert d’un établissement à un autre au cours de son cursus, les notes obtenues auprès de l’établissement d’origine sont prises en considération. Le candidat doit aussi être plutôt jeune : 23 ans, pour les titulaires d’une licence, 25 ans pour les titulaires d’un master, d’un diplôme d’ingénieur d’Etat, d’un diplôme d’architecture ou d’un master en architecture, d’un diplôme de docteur vétérinaire, de docteur en médecine dentaire.

Salima Ettouahria