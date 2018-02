MÃ©tier dâ€™organisateur de voyages : 20 jeunes en formation

Vingt jeunes ont bénéficié à Oran d’une formation au métier d’organisateur de voyages dans le segment du tourisme éco-responsable et solidaire, a-t-on appris hier, lors de la cérémonie de clôture de cette opération concrétisée par l’association locale «Les Nomades Algériens». Le stage qui s’est déroulé sur une période de six mois a été organisé dans le cadre du projet «valorisation du métier d’organisateur de voyages éco-responsables et solidaires» au titre du Programme national jeunesse et emploi (PAJE), a indiqué la responsable de cette activité, Ismahène Lekhlifi. La formation a donné lieu à l’élaboration de grandes idées de start-up qui ont été présentées lors de la cérémonie de clôture tenue au complexe touristique des «Andalouses». Ainsi, les jeunes formés ont proposé le montage d’agences de voyages spécialisées dans les sports extrêmes (vélo, parapente...), les sorties dédiées exclusivement aux établissements scolaires et universitaires, et la promotion de destinations méconnues. D’autres suggestions ont été formulées, telle celle portant sur la création d’une application technologique facilitant l’orientation du public vers les agences les plus indiquées pour la destination choisie. Un groupe de jeunes a, quant à lui, fait valoir le nouveau concept d’agence spécialisée dans le «tourisme à l’aveugle» (blind travelling) qui consiste à organiser des voyages avec «destination surprise», vers un lieu inconnu au départ par le client. Le responsable pédagogique, Kamel-Eddine Benhaddou, a signalé, de son côté, que la formation était axée sur trois volets, à savoir l’organisation de voyages (logistique), l’employabilité (plan de recherche d’emploi) et l’entrepreneuriat (gestion financière). Les jeunes formés ont ainsi la possibilité de s’insérer au sein d’une agence déjà opérationnelle ou de créer leur propre start-up après avoir bénéficié de l’accompagnement du Centre de facilitation, a-t-on expliqué. L’association «Les Nomades Algériens» a été créée en 2009 avec pour vocation essentielle la promotion du tourisme local et l’encouragement des jeunes à voyager et à découvrir les multiples sites touristiques et culturels du pays. (APS)