Dispositifs dâ€™aide Ã  lâ€™emploi : 20.444 postes crÃ©Ã©s en 2017 Ã  Oran

L’ouverture de nombreuses unités industrielles à Oran, ces dernières années a contribué de façon non négligeable à l’absorption du chômage dans la wilaya, selon les chiffres contenus dans un document du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, dont nous détenons une copie.

En effet, et dans le cadre des différents dispositifs d’aide et de soutien à la création d’emploi, pas moins de 20.444 jeunes ont intégré le marché du travail au 30 septembre 2017, contre 17.113 en 2015 et 14.722 en 2014. Cette progression dans l’offre du travail a permis de réduire le taux de chômage dans la wilaya d’Oran à 6,75 %, indique le même document. Outre les placements classiques des jeunes chômeurs dans le marché du travail, des centaines d’autres emplois ont été créés grâce à la création de micro-entreprises financées via les deux dispositifs de l’ANSEJ (Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes) et la CNAC (Caisse nationale d’assurance chômage). Ainsi, il est fait état du lancement de 225 projets ayant généré 563 emplois au démarrage, jusqu’à novembre 2017. Sur ce total, 221 emplois ont été créés par 101 projets financés par le dispositif ANSEJ et 342 projets par la CNAC.

Dans le même registre et s’agissant des secteurs les plus créateurs d’emplois, un rapport de la direction de l’emploi de la wilaya d’Oran, arrêté en juin 2017, indique que sur un placement de 13.181 jeunes, 6.457 ont été réalisés dans le secteur des services, sur lesquels 818 réalisés dans le secteur du tourisme et 5.639 dans les autres domaines du service. Vient ensuite le secteur de l’industrie qui a absorbé un total de 4.772 recrutements dont 155 pour le compte du secteur public, 2.805 dans le privé national et 412 dans le privé étranger. En troisième position figure le secteur des BTPH qui a offert 1.853 postes d’emploi sur lesquels 447 au profit des entreprises publiques, 709 pour le secteur privé national et 697 pour les entreprises privées étrangères. Enfin, dans le secteur de l’agriculture, il a été enregistré 99 placements (53 dans les entreprises publiques et 46 dans le privé). Selon une source autorisée, la direction de l’emploi, et à travers ses agences locales, a réussi à satisfaire 76% des offres durant la période allant du 1er janvier au 31 mai 2017. Concernant l’ANGEM (Agence nationale de gestion du micro-crédit), la plupart des micro-entreprises créées dans le cadre de ce dispositif interviennent dans le secteur des services, entre autres, les solutions informatiques, restauration, peinture, suivi de l’activité industrielle, du commerce et enfin de l’agriculture.

La wilaya d’Oran recense 5.522 organismes employeurs pour un effectif global de 163.882 travailleurs. Les entreprises du secteur public emploient 42.032 travailleurs contre 5.065 entreprises du secteur privé employant 45.397 personnes. Le nombre d’emplois créés par le secteur privé étranger est de 18.914 dont 7.773 travailleurs étrangers.

Le marché de la main-d’œuvre étrangère est dominé par les nationalités chinoise, italienne, turque et syrienne. L’on note, par ailleurs, 56.539 fonctionnaires répartis sur 136 institutions et administrations publiques.

