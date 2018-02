3e CongrÃ¨s du parlement arabe au Caire : Appel Ã  boycotter les pays reconnaissant El-Qods capitale dâ€™IsraÃ«l

Les travaux du 3e Congrès du parlement arabe et des présidents des assemblées et parlements arabes se sont ouverts, hier au Caire, sur le thème, «Ensemble contre le terrorisme», et avec la participation du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja. Le congrès examinera les efforts des pays arabes pour lutter contre l'extrémisme en vue de soumettre, après approbation, un «document arabe» à la 29e session de la Ligue des Etats arabes à l'effet de juguler le courant terroriste. Cette réunion entend proposer un traitement global du terrorisme, selon une approche et une vision nouvelles, adossées à des mesures à vocation sociale, intellectuelle et économique. Le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Abou Al Gheit a relevé que ce conclave revêt une importance toute particulière en ce qu'il se penchera sur l'élaboration d'une «vision arabe globale» pour venir à bout du terrorisme. «Il n'y a aucun autre dossier qui suscite autant d'unanimité dans le monde arabe que celui de la lutte anti-terrorisme», a-t-il dit. Il a, à ce propos, appelé les parlements arabes à penser des mesures, lois et législations pour permettre aux gouvernements, aux appareils sécuritaires, aux religieux et aux sensibilités sociétales d'endiguer ce «fléau dévastateur» qui n'a aucun lien avec l'essence de la religion. La rencontre du parlement arabe et des présidents des assemblées et parlements arabes sera sanctionnée par une déclaration finale au sujet des développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés, dont la situation à El Qods.



M. Bouhadja s’entretient avec son homologue soudanais



L'entretien a porté sur «les moyens de promotion de la coopération parlementaire et de coordination des positions sur les questions d'intérêt commun au niveau des assemblées parlementaires régionales et internationales, en faveur des causes arabes et dans le respect des principes d'ingérence dans les affaires internes des pays et du règlement pacifique des conflits». A cette occasion, le président du parlement soudanais s'est félicité de «la qualité des relations algéro-soudanaises, basées sur la coopération, la solidarité et l'action continue pour la réalisation des intérêts communs des deux peuples».

Les présidents des Assemblées et Parlements arabes ont appelé à suspendre les relations avec tous les États qui transfèrent leur ambassade à El-Qods ou reconnaissent la ville occupée comme capitale d'Israël, soulignant la nécessité de faire preuve d' intransigeance avec les pays n'ayant pas voté pour la résolution onusienne relative à la ville Sainte. Les présidents des parlements arabes ont appelé, au terme des travaux, le sommet de la Ligue arabe devant se tenir en mars prochain en Arabie saoudite, à mettre en application la résolution du sommet d'Amman de 1980 concernant le boycott des gouvernements qui transfèrent leur ambassade de Tel-Aviv à El-Qods occupée, réitéré dans plusieurs sommets arabes (Baghdad 1990 et Le Caire 2000), a indiqué un communiqué du Conseil national palestinien. (APS)