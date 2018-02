Trafic de psychotropes Ã  Batna : DÃ©mantÃ¨lement dâ€™un rÃ©seau national

Un réseau national spécialisé dans le trafic de psychotropes vient d’être démantelé à Barika (Batna) et 2.970 comprimés à effets psychotropes ont été saisis par la brigade recherche de la Gendarmerie nationale, a-t-on appris hier du groupe de wilaya de ce corps de sécurité. Trois présumés membres de ce réseau résident dans des wilayas voisines, ils sont âgés entre 24 et 45 ans, sans antécédents judiciaires. Ils ont été interpellés sur un groupe de 7 personnes impliquées dans l’affaire, selon la même source. Agissant sur information, les enquêteurs ont interpellés les trois suspects le 4 février à bord d’une voiture en possession de psychotropes, placés dans un sachet en plastique, d’un couteau et d’un montant de 72.000 DA, est-il indiqué.

Interrogés, les mis en cause ont révélé avoir acheté ces psychotropes pour 810.000 DA auprès de quatre autres individus habitant Barika, actuellement en fuite. L’enquête a révélé que ces derniers, âgés entre 27 et 45 ans, sont des repris de justice qui acheminaient les psychotropes des frontières algériennes avec le Niger, a précisé la même source. Présentés devant le procureur général près le tribunal de Barika, les trois interpellés ont été placés le 8 février sous mandat de dépôt, a encore ajouté la même source qui assure que les recherches sont poursuivis pour l’arrestation des autres membres du réseau. (APS)