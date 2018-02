Rencontre nationale Ã  Mascara : le rÃ´le de la sociÃ©tÃ© dans la stabilitÃ© du pays

Les participants à une rencontre nationale sur la sensibilisation, organisée hier à Mascara, ont mis l’accent sur le rôle de la société dans la participation à la stabilité du pays et sa préservation en tant que fondement du développement multidimensionnel. Le président du Forum national de la citoyenneté et de la promotion de la société civile, Tayeb Dahkel, a appelé, lors de cette rencontre, à la préservation de la stabilité nationale comme principal fondement pour assurer le développement du pays à tous les plans. L’intervenant a salué les efforts déployés par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour consacrer la stabilité sociale, politique et économique du pays à travers sa politique de bonne gouvernance, basée sur la défense des valeurs et constantes nationales et religieuses et leur protection des formes d’exploitation partisane.

Dans ce contexte, il a cité à titre d'exemple l’officialisation du 12 janvier journée chômée et payée et la future création de l’Académie nationale de langue amazighe qui est une constante de l’identité nationale. M. Dahkel a salué le rôle du Président Bouteflika en matière de soutien de la société civile et sa participation au service du pays, comme il a rendu hommage au Chef de l’Etat qui a "immunisé le pays contre tous les dangers internes et externes et lui a évité de vivre la même crise vécue par des pays frères de la région." Cette rencontre, organisée à l’université Mustapha-Stambouli de Mascara, en collaboration avec l’Observatoire national du service public (ONSP), s’est déroulée en présence de représentants de plusieurs wilayas du pays. Elle a été marquée par des interventions d’universitaires, chercheurs et imams, sur "les effets de la stabilité nationale sur l’individu et la société à travers l’idée de réconciliation nationale", sur "la réforme sociale dans la pensée de l’Emir Abdelkader" et sur "le rôle de l’esprit spirituel dans l’ancrage des valeurs de la réconciliation nationale". D’autres interventions ont eu trait à "la protection du milieu éducatif", "le rôle des imams et guides à sensibiliser contre les dangers qui menacent la sécurité religieuse", entre autres thèmes.

Au terme de cette rencontre, plusieurs personnalités nationales ont été honorées. (APS)