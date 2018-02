Guerre de libÃ©ration nationale : La France indemnisera les victimes civiles

Le Conseil constitutionnel francais vient d’élargir le droit d’accès aux pensions aux victimes d'actes de violence pendant la guerre d'Algérie, à l'ensemble des personnes qui résidaient alors dans le pays, quelle que soit leur nationalité.

En d’autres termes, les Algériens ayant vécu durant la période allant du 31 octobre 1954 au 29 septembre 1962, ouvrent droit à une pension, dans le cas où ceux-ci ont subi des sévices où autres exactions de la part de l’armée coloniale.

«Cette décision du Conseil constitutionnel français signifie, en effet, que toutes les personnes algériennes victimes de la guerre d’Algérie, et leurs ayants droit, vont pouvoir solliciter ce droit à la pension», souligne Me Jennifer Cambla, avocate au barreau de Rennes, dont les propos ont été rapportés par la presse nationale.

A l’origine de cette décision validée la semaine dernière par ladite institution française, l’on retiendra que tout a commencé le 23 novembre 2017 lorsque le Conseil constitutionnel français a été saisi par le Conseil d’État du même pays, d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Me Jennifer Cambla, avocate pour le compte de son client M. Abdelkader K.

Ce dernier, un Algérien résidant à Bordeaux, avait été blessé par balle à l'abdomen en 1958, à l'âge de 8 ans, lors d'un attentat à Mascara. Il a contesté l’article d'une loi française de 1963, instaurant le régime d'indemnisation des personnes de nationalité française victimes de dommages physiques subis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962.

Selon les explications fournies par Me Cambla, «la Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) — mesure qui permet à tout citoyen de saisir par voie d’exception le Conseil à propos d’une loi déjà entrée en vigueur — porte sur les mots «de nationalité française» figurant deux fois au premier alinéa de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963».

L’avocate relève également que «cette QPC met en cause la condition de nationalité d’une loi qui octroie le droit à pension aux victimes d’actes de violence et leurs ayants droit pendant la guerre d’Algérie».

Après étude de la requête, le Conseil constitutionnel français a tranché : Les mots «de nationalité française» devaient être déclarés «contraires à la Constitution». Aussi, il a été mis en exergue dans ce contexte que selon les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi «doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse». L’on indique, d’autre part, qu’en créant un régime d’indemnisation, «le législateur a ainsi entendu garantir le paiement de rentes aux personnes ayant souffert de préjudices résultant de dommages qui se sont produits sur un territoire français à l’époque».

Cela étant dit, note le Conseil constitutionnel français, le législateur ne pouvait «sans méconnaître le principe d’égalité, établir, au regard de l’objet de la loi, une différence de traitement entre les victimes françaises et celles de nationalité étrangère résidant sur le territoire français au moment du dommage qu’elles ont subi». Les sages de l’institution française mettront en relief, enfin, que «l’objet de la pension servie à l’ayant droit étant de garantir à celui-ci la compensation de la perte de la pension servie au bénéficiaire décédé, le législateur ne pouvait établir, au regard de cet objet, une différence de traitement entre les ayants droit selon leur nationalité».

Pour l'avocate, «les personnes concernées, dont il est difficile d'évaluer le nombre, attendent avant tout la reconnaissance par la France de leur statut de victime, car, dit-elle, les pensions ne représentent pas beaucoup d'argent».

Aussi, cette décision d’étendre le droit des pensions aux victimes d’actes de violence pendant la guerre de Libération nationale à l’ensemble des personnes qui résidaient alors dans le pays quelle que soit leur nationalité, participe assurément à optimiser les relations algéro-francaises sur la question de la mémoire, soit, le passif historique que partagent les deux pays.

En somme, il s’agit là, et sans conteste, d’une «grande victoire pour toutes les victimes civiles algériennes qui ont subi des violences pendant la guerre d'Algérie».

Soraya Guemmouri