Grand Angle : Victimes collatÃ©rales

Des guerres et conflits armés qui ravagent de nombreux pays, priorité est donnée au côté militaire. Les confrontations armées qui se déroulent sur le terrain sont scrutées et suivies pour savoir qui de tel ou tel autre belligérant est en position de force et le cas échéant est en mesure de remporter la guerre.

Quid de la population. Pour les stratèges militaires, les civils ne sont que des «victimes collatérales» du conflit en cours. Leurs drames et les souffrances endurées au quotidien sont omis, car les belligérants et leurs alliés font tout pour cacher à l’opinion internationale les conséquences qui découlent de leur rejet de toute solution pacifique. Heureusement que des ONG et les médias mettent la lumière sur les drames humanitaires imposés à ces populations, prises en otage par leurs propres concitoyens soucieux de se maintenir ou d’accéder au pouvoir appuyés en cela par des pays tiers pour qui seule la préservation de leurs intérêts géostratégiques compte. Pourtant en Libye, en Syrie, au Yémen, en Afghanistan ou en Irak, pour ne citer que ces quelques pays, la population déplacée ou réfugiée dans un pays voisin est dans une situation humanitaire catastrophique, manquant du minimum vital. En Libye, lumière est faite sur les 40.000 habitants de Taouarga qui ont été chassés en 2011 de leur ville tombée depuis en ruines. Ces habitants qui ont fait l’objet d’un reportage réalisé par l’AFP ont été contraints à l'exil forcé à cause de leur soutien en 2011 à Mouammar Kadhafi. Durant leurs sept ans d'exil, ils ont vécu sous des abris en taule.

Et leur retour, autorisé dans leur ville devenue fantôme, est bloqué par les groupes d’une ville rivale. Pourtant soutiennent les Taouarga cet «accord de retour pourrait faciliter plus tard la réconciliation» en Libye. En Syrie les conditions humanitaires dramatiques dans de nombreuses régions assiégées continuent à se dégrader. A telle enseigne que le Conseil de sécurité envisage de demander une trêve de 30 jours pour permettre l’acheminement des aides d’urgence.

Les tractations sur le texte devraient débuter demain et, selon des diplomates, «il pourrait être rapidement soumis au vote des quinze membres du Conseil». Reste qu’en dépit de l'ampleur des violences, les quinze ne sont pas parvenus à s'entendre sur la trêve humanitaire réclamée par les agences de l'ONU. Pourtant rappelle-t-on «plus de 13,1 millions de Syriens ont actuellement besoin d'aide humanitaire, dont 6,1 millions de déplacés à l'intérieur du pays depuis le début de la crise il y a près de sept ans».

