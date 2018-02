Vie des rÃ©fugiÃ©s : Exposition photo Ã  Paris

Une exposition intitulée «Mémoire des sables», et retraçant la vie des réfugiés sahraouis a été organisée à Paris pour élargir l’élan de solidarité avec le peuple sahraoui en France, a rapporté l’Agence de presse sahraouie (SPS). Les organisateurs de l’exposition intitulée «Mémoire des sables», ont présenté une série de documentaires de courts métrages illustrant la vie des Sahraouis dans les camps de réfugiés et les territoires occupés du Sahara occidental. Ils ont également présenté des photos relatant leur expérience durant leur visite des camps de réfugiés sahraouis pour connaître la réalité quotidienne des réfugiés et leur détermination pour plus de quatre décennies, afin de recouvrer leurs droits légitimes à la liberté et à l’indépendance nationale.

L’exposition de photos, qui s’est étalée sur trois jours, jusqu’à samedi 10 février, vise à «mettre l’accent sur la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et préserver la mémoire collective de ce peuple, afin de transformer ces scènes en témoignage, traduire les faits et élargir l’élan de solidarité avec le peuple sahraoui en France où la question sahraouie est peu médiatisée, en raison du soutien de la Paris à l’occupation marocaine», selon la même source. L’exposition dont la cérémonie de vernissage a été présidée jeudi par le représentant du Front Polisario en France, Oubi Bouchraya Al-Bachir, en présence du membre de la représentation du Polisario, Elkenti Bella, des organisateurs, des visiteurs et des personnalités intéressées par l’histoire et la mémoire collective des peuples. (APS)