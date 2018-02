Droits de lâ€™Homme : Le Royaume transgresse les chartes internationales

La présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Fafa Si Lakhdar Benzerrouki a déclaré, samedi à Chahid El Hafedh (Camps des réfugiés sahraouis), que «l’occupation marocaine au Sahara occidental est une transgression de toutes les lois, us et chartes internationales des droits de l’Homme et tous les principes et idéaux humains». Dans une allocution devant les membres du Conseil national sahraouis des droits de l’Homme au siège de cette instance, Mme Si Lakhdar Benzerrouki a affirmé que le «colonialisme est la plus abject violation des droits de l’Homme», rappelant que «l’Algérie, qui a souffert durant 130 années des mêmes conditions d’occupation et de colonialisme, a réussi grâce à ces hommes, femmes et martyrs à le vaincre et à recouvrer sa liberté et son indépendance nationale». La présidente du CNDH a déploré «la position de certains pays européens qui se vantent de protéger les droits de l’Homme, alors qu’ils ferment les yeux sur les violations marocaines des droits de l’Homme au Sahara Occidental». A cette occasion, elle a réitéré la disponibilité du CNDH à intensifier et à approfondir la coopération et le partenariat avec le Conseil national sahraoui des droits de l’Homme dans tous les domaines, notamment la formation et l’échange d’expériences. Une délégation du Conseil national des droits de l’Homme, présidée par Fafa Sidi Lakhdar Benzerrouki, en compagnie du secrétaire général du Conseil, Abdelouahab Mardjana, du président de la Commission permanente des droits civiles et politiques et le rapporteur des droits civils et politiques, Bouzid Lazhari, ainsi que d’autre membres, effectue une visite de courtoisie aux Camps des réfugiés sahraouis.