Attaques autour de Damas : Appels au respect de la souveraineté de la Syrie

Les réactions n’ont pas tardé à affluer après l’agression israélienne hier autour de la capitale Damas, appelant au respect de la souveraineté de la Syrie et l’intégrité territoriale de ce pays qui continue son combat contre les groupes terroristes en vue de sortir d’une crise sécuritaire le frappant depuis 2011. La Russie a fait part de sa “grande préoccupation” et a appelé toutes les parties impliquées à “faire preuve de retenue” et à “éviter toute action qui pourrait entraîner une complication de la situation”. “Nous estimons qu’il est nécessaire de pleinement respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie et des autres pays de la région”, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Moscou s’est déclaré profondément préoccupé par la récente évolution de la situation et par l’attaque contre la Syrie. Particulièrement préoccupant est le risque d’une escalade des tensions dans et autour des zones de désescalade en Syrie, dont la création a contribué à réduire la violence sur le sol syrien. “Mettre en péril la vie et la sécurité des militaires russes se trouvant en Syrie, sur invitation de son gouvernement légitime, pour contribuer à la lutte contre le terrorisme est totalement inacceptable”, selon Moscou. De son coté, le mouvement libanais Hezbollah a salué “le début d’une nouvelle ère stratégique” avec la riposte de Damas aux dernières attaques de l’Etat hébreu en Syrie et la chute d’un F-16 israélien. Le mouvement a salué la “vigilance de l’armée syrienne” qui a “vaillamment bloqué les avions israéliens et réussi à abattre un F-16”.

en outre, le Conseiller du Guide suprême de l’Iran pour les Affaires internationales, Ali Akbar Velayati , a affirmé que “le peuple syrien, qui lutte contre le terrorisme et qui avait réalisé la victoire sur la conspiration qui vise son pays, n’acceptera jamais la poursuite des agressions israéliennes contre la Syrie”. D’autre part, l’état-major opérationnel des alliés de la Syrie voit de ces frappes israéliennes “un soutien direct” au terrorisme. La matinée d’hier a été marquée par une escalade militaire israélienne. Le prétexte: un drone attribué par l’armée israélienne à l’Iran, un fait démenti par Damas et l’état-major opérationnel des alliés de la Syrie. L’armée israélienne a indiqué avoir mené une attaque de grande envergure en Syrie, frappant 12 cibles iraniennes et syriennes. La défense antiaérienne syrienne a affirmé avoir touché plusieurs avions de combat israéliens et a repoussé une nouvelle agression contre une position militaire dans la région centrale et la banlieue de Damas. (APS)