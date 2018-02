CriminalitÃ© : 9 kg de cannabis saisis Ã  Alger

Suite à une stratégie minutieusement préparée et savamment mise en application, les services de police de lutte contre la criminalité et le trafic de drogue ont procédé à la neutralisation d’un nombre important de criminels et à la saisie d’importantes quantités de drogue en janvier dernier.

Ainsi, près de 9 kg de cannabis et 8.139 comprimés psychotropes ont été saisis durant cette période, a indiqué tout récemment un communiqué de la sûreté d’Alger.

Selon la même source, ces services ont saisi 8,8 kg de cannabis et 8.139 comprimés psychotropes.

Dans le même cadre de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les services de la police judiciaire de la même wilaya ont traité 349 affaires de port d’armes prohibées qui se sont soldées par l’arrestation de 354 individus et 1.361 affaires de possession de drogue et comprimés psychotropes avec l’arrestation de 1.437 suspects, ajoute la même source.

Pour rappel, en novembre dernier, plus de 1.800 auteurs présumés ont été arrêtés à Alger pour détention et usage de stupéfiants et substances psychotropes.

Les services de police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Alger ont traité, durant le mois de novembre, 3.491 affaires ayant entraîné l’arrestation de 4.073 personnes qui ont été déférées devant les instances judiciaires compétentes, dont 1.856 pour détention et usage de stupéfiants et substances psychotropes, 393 pour port d’armes prohibées et 1.824 pour divers délits, a précisé la même source.

En matière de lutte contre les stupéfiants, 1.672 affaires impliquant 1.856 personnes ont été traitées, avec la saisie de 3.224 kg de résine de cannabis, 31.626 comprimés psychotropes, 6,52 gr de cocaïne ainsi que 40 gr d’héroïne.

Concernant l’éradication des parkings anarchiques dans les rues et quartiers d’Alger, les services de sécurité ont recensé depuis le 30 janvier dernier 24 parkings illégaux et arrêté 24 contrevenants.

Les services de sûreté ont mobilisé tous les moyens matériels et humains dans le cadre de la lutte contre les fléaux sociaux qui menacent la sécurité du citoyen et ses biens. Ils ont par ailleurs mis à la disposition des citoyens le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17.



2 réseaux de malfaiteurs démantelés à Sour El-Ghozlane et à Kadiria



Sur un autre plan, deux réseaux de malfaiteurs composés d’une dizaine d’individus ont été démantelés par les services de la brigade de la police judiciaire de la wilaya de Bouira lors d’opérations menées à Kadiria (ouest) et à Sour El-Ghozlane (sud), a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Le premier réseau est spécialisé dans le vol de locaux commerciaux et de bijouteries, et est constitué de six personnes, cinq originaires de Reghaia (Alger) et une autre de Kadiria.

Leur arrestation a eu lieu plusieurs jours après une vaste enquête menée par les éléments de la police judiciaire à Bouira et à Alger, suite à une plainte déposée le 7 janvier dernier par un propriétaire d’une bijouterie victime d’une agression suivie d’un vol.

Après un minutieux travail de collaboration entre les services de sécurité de Bouira et ceux d’Alger, les six individus, accusés de vol, d’agression et de constitution de groupe de malfaiteurs, ont été arrêtés et présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Lakhdaria.

Dans la ville de Sour El-Ghozlane, à une trentaine de km au sud du chef-lieu de wilaya, les services de sécurité ont aussi arrêté et démantelé un autre réseau spécialisé dans le trafic de drogue et de psychotropes.

Selon les détails fournis par la cellule de communication de la sûreté de wilaya, 263 boîtes de psychotropes ainsi qu’une quantité de drogue ont été saisies lors de cette opération, qui a permis l’arrestation de trois personnes.

Ces derniers ont été arrêtés à bord d’un véhicule touristique en possession 263 boîtes de psychotropes et une quantité de drogue, a ajouté la même source, qui a précisé que les trois mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Sour El-Ghozlane.



97 kg de kif traité saisis à Tlemcen



Les services de la Sûreté nationale ont saisi récemment 97 kg de kif traité et plus de 8.000 unités de boissons alcoolisées à Oum El Bouaghi et Saïda, a indiqué vendredi dernier un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite de drogues, les services de sûreté de la wilaya de Tlemcen ont saisi 97 kg de kif traité après la prise en filature de deux individus suspects, selon le bilan de la Sûreté nationale.

A Oum El Bouaghi, les services de police, agissant sur la base d’informations faisant état de l’exploitation par un individu d’un dépôt dans la zone industrielle de ladite wilaya pour le stockage et la vente de boissons alcoolisées sans autorisation, ont saisi 7.600 boissons alcoolisées de volumes et qualités différents.

A Saïda, les services de police ont saisi 720 unités de boissons alcoolisées transportées à bord d’un véhicule touristique et arrêté les suspects impliqués dans ce délit.

Par ailleurs, l’interpellation de 5 individus pour association de malfaiteurs et vol qualifié par les services de sûreté de la wilaya d’Alger a permis la saisie de 156 millions de centimes et d’appareils électroniques, selon la même source.

R. S./APS