Le Coin du copiste : lâ€™art dans la ville

De la nouveauté en matière d’infrastructure culturelle qui peut assurer un meilleur fonctionnement des diverses activités lesquelles restent bloquées et plongées dans l’inertie totale par manque d’espace pour contenir les travaux de plasticiens et œuvres de peintures de renommée nationale, des personnalités de l’univers pictural ayant marqué l’histoire de l’art algérien. La capitale de l’Est vient de se doter d’une salle d’exposition récemment inaugurée au Musée de Cirta, à Constantine. Ce nouvel espace dédié principalement aux artistes et sculpteurs, qui vient non seulement enrichir les points de rencontres et de partages entre les créateurs de divers horizons de l’Algérie, est une sorte de vitrine ouverte à tous nos artistes dont la carrière confirmée par des œuvres célèbres trouvera en ce lieu matière à reconnaissance de leurs talents avérés. Lors de la cérémonie d’ouverture mardi dernier, de nombreuses personnalités et figures artistiques étaient présentes dans la ville du Vieux Rocher pour témoigner de leur satisfaction de voir les cimaises de cette galerie garnies d’admirables œuvres de quelque trente artistes de générations différentes. «S’exprimant à cette occasion, la directrice du Musée national Cirta, Amel Soltani, a affirmé que l’ouverture de cet espace s’inscrit dans le cadre d’une vision futuriste du projet culturel et scientifique du musée, ajoutant qu’entre les mois de juillet et novembre 2017, plusieurs travaux de restauration ont été réalisés dans ce musée, dont ‘’le prélude a été l’ouverture de cette salle en attendant le tour d’autres salles prochainement», indique un média électronique qui souligne, tout en reprenant une dépêche de l’APS, l’importance de cet événement culturel dans une ville qui, comme tant d’autres sur le territoire algérien, souffre d’un manque patent d’espaces indépendants ou non qui, s’ils se multipliaient dans ces régions, donneraient une impulsion salutaire à la culture, et pourquoi pas devenir des pôles d’excellence qui feraient sortir les artistes de la marginalité et leur permettraient d’accéder à un rang appréciable dans la société». Il faut ajouter sur un autre plan que «Mme Soltani a également indiqué que l’ouverture de cette salle vise notamment le développement du musée, son patrimoine et la mise en évidence d’un ensemble d’œuvres d’art qui était précédemment placé dans une pièce plus petite ne convenant pas à la stature de ces artistes». A cet égard, l’artiste-peintre Amar Allalouche a confié son admiration pour cette initiative qui va promouvoir l’art dans cette ville antique faisant part de son souhait d’élargir cette salle aux œuvres d’autres artistes. Abondant dans le même sens, le calligraphe et dessinateur Noureddine Filali, qui a offert au musée trois de ses œuvres conjuguant dessin, calligraphie et miniatures, et qui ornent les cimaises de cette nouvelle salle, a estimé que «pareilles initiatives confortent la volonté des artistes à innover davantage». Cet espace renferme des toiles de peintres connus, à l’instar de Etienne Nasreddine Dinet, M’hamed Issiakhem, Mohamed Roubeche et Saddek Amine Khodja.

L. Graba