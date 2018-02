Exposition Â«Dessinez vos desseinsÂ» au Mama : Rendre au dessin sa juste valeur

Une vingtaine d’artistes ont pris part à cette exposition authentique de par les techniques utilisées pour exprimer des émotions, paysages ou conception d’un autre monde. Ayant utilisé l’encre, la craie, le feutre ou encore de l’acrylique pour partager avec les sensibles à l’art une centaine d’œuvres, les visiteurs de l’ex-galerie de France auront à découvrir les travaux d’artistes chevronnés, reconnus dans plusieurs pays, des talents émergeants ainsi que des artistes confirmés en provenance des quatre coins du pays.

Le dessin, point de départ de la plupart des artistes plasticiens, demeure une épate prépondérante et décisive dans la réussite de la carrière artistique. Prendre le temps de manier son crayon afin de passer au pinceau, à diversifier les sujets pour enfin explorer l’abstrait est une sorte d’auto-formation où la passion suit obligatoirement la patience. Oublié à l’ombre de la peinture et moins en vogue que la photo, le dessin reste aujourd’hui encore très peu représenté sur la scène de l’art en Algérie en comparaison avec ces médiums. Alors qu’il occupe une place importante dans les programmes des écoles d’art, sur la scène artistique algérienne, il n’apparait que rarement dans les expositions ; l’organisation de cette exposition lui consacre la place qui lui revient dans le paysage artistique et sur la scène locale de l’art, d’autant plus que les talents ne manquent pas.

Les artistes exposants, à savoir Hicham Belhamiti, Abdelkader Belkhorissat, Djameledine Bencheninne, Adel Bentounsi, Atef Berredjem, Hamza Bounoua, Ammar Briki, Mehdi Djelil, Mostafa Goudjil, Fethi Hadj Kacem, Sofia Hihat, Mounia Lazali, Akila Mihoubi, Driss Ouadahi, Yazid Oulab Slimane Ould Mohand, Sadek Rahim, Thilleli Rahmoun, Abdelmalek Yahia, Hellal Zoubir et Sofiane Zouggar, gratifient le visiteur d’un florilège de thèmes et de sujets qui obligent à faire halte à chaque œuvre, à faire deux trois pas en arrière pour cerner le message avant de se rapprocher de nouveau pour décrypter les détails.

Pour cette exposition, qui annonce le lancement du 1er salon du dessin d’Alger, les artistes sont invités à «Dessiner leurs desseins», c’est-à-dire à laisser entrevoir des intentions à venir, à exprimer des choses qui en entrevoient d’autres et qui ouvrent le champ à l’imagination.

Le 1er salon du dessin d’Alger est pensé comme le moyen de donner une assise concrète et pérenne à la mise en valeur et en visibilité de cette pratique artistique, lui redonner ses lettres de noblesse et l’importance qu’elle a dans la création et l’histoire de l’art. Organisé par le MAMA sous l’égide du ministère de la Culture en partenariat avec l’office national des droits d’auteurs et des droits voisins (ONDA) et Société générale Algérie, l’exposition se poursuit jusqu’au 05 mars, tous les jours jusqu’à 17h.

Kader Bentounès