Dans la lucarne : Force Ã  la raison

Le marché des transferts hivernal, qui s’est achevé le 31 janvier dernier à minuit précise pour les footballeurs européens, avait connu une effervescence sans précédent. Les clubs friqués avaient fait les meilleures «emplettes» laissant les «miettes» aux autres. Des clubs comme le Real de Madrid, pour on ne sait quelles raisons, ont préféré faire l’impasse durant cet hiver préférant, peut-être, attendre un peu le mercato estival pour se manifester. C’est vrai qu’une équipe comme le Barça avait fait de l’arrivée de Coutinho une question de «nif». Elle a réussi finalement à persuader les dirigeants de Liverpool, mais aussi l’entraîneur klupp, de le laisser partir. Ils se sont dit qu’ils ne peuvent pas retenir un joueur contre son gré. C’est un peu la logique même. Notre compatriote Riyad Mahrez, lui, par contre, avait été confronté à l’entêtement de ses dirigeants, mais aussi son coach qui ne veulent nullement le lâcher et ce, quelle que soit l’offre qui peut lui être faite. Il est clair que celle de Manchester City est la plus sérieuse jusqu’ici. Et les thaïlandais, les propriétaires de Leicester, ne peuvent pas espérer mieux, eu égard à la somme par laquelle ils ont fait venir Mahrez. 35.000 livres sterling, c’est un peu le montant que beaucoup de joueurs perçoivent en une semaine et non pas pour justifier un contrat s’étendant sur plusieurs années (quatre ans). Aujourd’hui, Mahrez a prolongé son contrat avec Leicester.

Peut-on dire qu’il s’est trompé en restant avec ce club ? La question reste posée. Certes, il possède un public aimable et très courtois, mais les dirigeants n’ont pas pris la bonne décision en gardant abusivement Mahrez. Ils vont contre sa volonté. Ce qui est anormal par les temps qui courent. On l’avait déjà un peu trahi, d’une certaine façon, en ne le laissant pas partir lors de l’exercice passé. Pourtant, on avait parlé de Barcelone, Arsenal et même Liverpool. Face à ces transferts qui n’ont pas abouti, quelque part, on est en train de se moquer de la position de notre «prodige». Ce n’est pas de sa faute. Sur le terrain, il a montré de quel «bois il se chauffe». C’est devenu même le meilleur «dribbleur» de la planète, eu égard à son aisance comme s’il s’agissait d’un virtuose, d’un «poisson dans l’eau». Dans ce cas précis, les dirigeants de Leicester n’ont vu que leurs propres intérêts délaissant au passage ceux de Mahrez. Il veut changer d’air et promouvoir sa carrière au sein d’une autre équipe afin d’évoluer et de devenir encore meilleur sur le plan international, mais aussi au sein de notre équipe où Madjer compte énormément sur lui. Ceci dit, la réaction de Mahrez de tourner le dos à son club est en train de faire les choux gras de la presse internationale et notamment anglaise du fait que le joueur évolue dans ce pays. Le fait de bouder son club Leicester n’est pas, selon la plupart des spécialistes et notamment les entraîneurs, la bonne solution à prendre. D’ailleurs, même Guardiola, qui a été le plus «chaud» parmi tous à l’enrôler dès le mercato d’hiver, est en train de changer d’avis. C’est aussi le cas de Wenger. L’entraîneur national, Rabah Madjer, lui, a tout simplement conseillé de revenir au club et continuer jusqu’à la fin de la saison. Après, tout restera possible. Tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir. En fin de compte, Mahrez qui a «séché» cinq séances d’entraînement et raté deux matches (Everton et Swansea) veut revenir, mais avec des garanties que ses dirigeants vont mettre «noir sur blanc» qu’ils le laisseront partir s’il recevrait une bonne offre. Il est certain que Mahrez va revenir pour éviter «l’affrontement» qui risque de porter atteinte directement à son image de marque. Il risque même de «monter» tout le monde contre lui. De joueur gentil, on le transformerait en un joueur «ingérable». Ce n’est pas cela Mahrez. Il est et reste un grand joueur qui mérite que tous les clubs soient derrière lui pour l’avoir en leur sein. Finalement, la bonne nouvelle, c’est qu’il est revenu à de meilleurs sentiments en reprenant les entraînements. Il a même joué contre Manchester City de Guardiola. On ne peut qu’être très contents pour lui du fait que c’est de cette manière qu’il peut plaider plus que tout sa cause. Il n’a pas fini d’étonner.

Hamid Gharbi