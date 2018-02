CAF / Ligue des Champions, Aujourdâ€™hui Ã  18h : ESS â€“ Real Bangui (Centrafrique) : Lâ€™Entente Ã  la reconquÃªte de lâ€™Afrique

L’Entente de Sétif renouera aujourd’hui avec l’épreuve continentale, la Ligue des Champions africaine, que les Sétifiens connaissent bien. Ils recevront en la circonstance sur leur terrain fétiche du 8-Mai 1945, qui vient de faire peau neuve, le représentant de la République centrafricaine, le Real Bangui. Un adversaire inconnu par l’Entente. L’Aigle noir tient à entamer cette nouvelle aventure africaine de la meilleure des manières. Ainsi, le staff technique sétifien, avec à sa tête l’entraîneur Abdelhak Benchikha, fait de son mieux pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions mentales, athlétiques et tactiques. Le coach veut que son équipe prenne option pour la qualification dès la manche aller. Certes, le Real Bangui n’est pas un foudre de guerre. Il est à priori à la portée du champion d’Algérie en titre. Toutefois, Benchikha tient absolument à ce que ses protégés le prennent au sérieux et abordent ce match avec la rigueur et la motivation exigées à ce niveau-là. Néanmoins, il a fait face durant ces jours-ci à une situation difficile, en raison de nombreuses défections de joueurs pour diverses raisons. En effet, l’infirmerie du club a affiché comble avec de nombreux joueurs, et pas des moindres, blessés ou malades, qu’elle s’est empressée de tenter de remettre sur pied, tels Benayad et Rebiai (grippés), Haddouche, Bedrane (bobo musculaire), Aiboud et Bakir. Pour sa part, Sâad était aux abonnés absents pendant quelques jours pour régler une affaire personnelle. Cela, en plus du fait que Benchikha ne pourra compter sur les nouvelles recrues, de surcroit évoluant en attaque que sont Aouedj et Banouh, qui n’ont pas encore obtenu leurs licences africaines. Toutefois, le staff technique sétifien peut se réjouir et se rassurer quelque peu, puisque mis à part Aiboud et Bakir, les autres blessés ont tous repris le chemin des entraînements dès vendredi. Ce qui a laissé une marge de manœuvre pour l’entraîneur, afin qu’il puisse peaufiner le plan tactique préconisé pour cette joute. Par ailleurs, l’ombre de Djaou, transféré récemment au Nasr saoudi, planera sur l’antre du 8-Mai 1945. Les camarades de Djahnit devront faire désormais sans lui. L’ESS ne dispose pour le moment que de 20 joueurs qualifiés pour prendre part à la Ligue des champions. Avec les défections de Aiboud et Bakir, Benchikha ne pourra compter que sur 17 éléments de son effectif, puisqu’un des trois gardiens de but ne sera pas retenu pour cette rencontre. Par ailleurs, on ignore quel gardien de but titularisera le coach sétifien. Qui sera dans les buts, Khairi ou Zeghba ? Le premier vient d’enchaîner trois matches d’affilée, profitant de la suspension en championnat du second, après le carton rouge qui lui a été infligé en match de coupe contre la JS Saoura. Les Sétifiens espèrent que le public répondra présent. L’équipe a effectué sa mise au vert au centre sportif de l’école des sports olympiques El-Baz. Le président Hassan Hammar a fait le nécessaire pour que son équipe ne manque de rien. Il a tenu à motiver les joueurs. Enfin, en raison des problèmes sécuritaires actuellement en République centrafricaine, le match retour pourrait se dérouler dans un autre pays, qui acceptera d’abriter la rencontre. Sachant cela, Hammar a proposé aux dirigeants du Real Bangui l’idée de jouer à Sétif en aller-retour et d’accepter de rester à Sétif contre une prise en charge totale par l’Entente. Ce que les Centrafricains n’ont pas accepté en premier lieu. Seulement, le boss sétifien tente de les en persuader encore, surtout qu’ils manquent de moyens financiers. Enfin, la direction de l’ESS a saisi la LFP pour demander à ce que la rencontre ESS-CRB, comptant pour la 20e journée du championnat, fixée au 16 février, soit avancée de 24 heures pour permettre aux Sétifiens d’effectuer le déplacement pour le match retour contre le Real Bangui le 16 février, si déplacement il y a. Maintenant si les Centrafricains acceptent de jouer le retour dans la ville de Ain-El-Fouara, le problème ne se posera pas. Seulement l’Entente veut prendre les devants. Les membres de la délégation de l’équipe du Real Bangui ont tenu à remercier les Sétifiens pour leur accueil chaleureux et les bonnes conditions de séjour à Sétif qui ont été mises à leur disposition.

Mohamed-Amine Azzouz