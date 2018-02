Ligue des Champions d'Afrique : OTOHO (Congo) - MC Alger : Eviter le faux pas

Le Mouloudia d'Alger entame aujourd'hui sa compagne Africaine à Oyo, face au Champion du Congo. Le MCA, qui compte aller le plus loin possible en Ligue des champions, affrontera la redoutable formation d'OTOHO, qui fait un carton plein en championnat avec trois succès en autant de sorties. le match aura lieu à 15h au stade Marian Ngouabi. Les camarades de Hachoud se trouvent sur place depuis jeudi où ils ont effectué deux séances d'entraînement en prévision de cette confrontation. La rencontre, qui se déroulera sous une chaleur suffoquante et un taux d'humidité assez élevé, s'annonce difficile. Néanmoins, les joueurs du doyen se montrent sereins et déterminés à réaliser un bon résultat en prévision du match retour. A l'exception du possible forfait du latéral gauche Boudebouda, l'équipe est prête à relever le défi. «Nous sommes en Afrique. Nous connaissons très bien les conditions du continent. Nous devons nous adapter à toutes les situations. Le terrain où se déroulera la partie reste praticable dans l'ensemble, même si la pelouse n'est pas tout à fait au point. Le seul souci reste la chaleur et le taux d'humidité assez élevé. Les joueurs doivent rester concentrés et bien savoir gérer leurs efforts durant le match. Il est important pour nous de réaliser un bon résultat ici au Congo pour mieux aborder le match retour. La qualification se jouera en partie au cours de ce match aller. Nous n'avons pas une idée précise sur notre adversaire. Le plus important pour nous sera de pratiquer notre football et de bien gérer les temps forts du match et le rythme de la partie», a déclaré Bernard Casoni aux confrères de la presse spécialisée présente sur place. De son côté, le coach de la formation d'OTOHO n'a pas tari d'éloges à l'égard du Mouloudia et du football algérien. Dans un entretien accordé à Football 365 Afrique, le technicien Français Julien Mette, fraîchement installé à la tête de la barre technique du club congolais, a exprimé ses craintes face à la formation algérienne. «J'ai toujours été fan du football algérien et des joueurs de ce pays qui sont très techniques et créatifs. Je suis bordelais. J’ai donc eu la chance de voir Zidane ou encore Benarbia en vrai. J’ai un faible pour les joueurs algériens ou d’origine algérienne… Riyad Mahrez, Nabil Fekir, Ryad Boudebouz, Aïssa Mandi, Islam Slimani, Faouzi Ghoulam, Yacine Brahimi. La talonnade de Madjer, la virgule de Salah Assad… L’Algérie a une place particulière dans le football. J’ai un faible pour ces joueurs malins, inventifs et spectaculaires. C’est indéniablement culturel ! Il y a un mélange de technique, d’engagement mais aussi de caractère chez les joueurs algériens que j’apprécie beaucoup. Pour ce qui est du MCA, Je sais que c’est le club le plus populaire et le plus ancien du pays. Je sais qu’il ont des supporters extraordinaires. J’ai pris connaissance de leur palmarès ainsi que de leur parcours en compétition continentale l’an passé. Le club m’a envoyé en mission à Alger où j’ai assisté à un match en janvier dans ce magnifique stade du 5-Juillet. Observer depuis le stade est primordial. J’ai étudié leur jeu avec mon adjoint Florent Toniutti. Nous avons cherché des points faibles et identifié les points forts. Je sais que nous serons les outsiders, les petits, mais certainement pas un sparring-partner», a-t-il déclaré.

Rédha M.