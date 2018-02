Ligue1 (19e journÃ©e) : Le CSC trÃ©buche, lâ€™USMA battue

Cette 19e journée de la Ligue1 a été caractérisée par les difficultés constatées chez le leader actuel du championnat national, le CSC. Celui-ci avait une très bonne opportunité pour creuser l’écart sur ses poursuivants qui, le moins que l’on puisse dire, ont calé.

Devant une très bonne équipe harrachie, les constantinois, avec un jeu «brouillant» et surtout inefficace, ont même failli se faire battre lorsqu’on sait que les meilleures occasions ont été harrachies. En effet, Bouguèche et Younès, seuls face au gardien Rahmani, ont raté des buts tout faits. Il faut dire que le CSC est en train de montrer une certaine lassitude lors de ses dernières sorties. Il doit se reprendre, même s’il aura face à lui le MCAlger, une équipe très ambitieuse. L’USMH avec ce point pris à Constantine a fait une très bonne affaire. L’arrivée de Abbès lui fait beaucoup de bien. L’USMA, qui recevait, au stade du 5-Juillet, une équipe de l’USMBA, qui n’est pas bien lotie, avait une très belle opportunité pour se positionner en solo à la deuxième place après la défaite du MCA à Médéa et le nul, at home, de la JSSaoura devant l’ESS. Hamdi est sa troupe avaient toutes les raisons du monde d’espérer un bon résultat. De plus, ils ont bien débuté après le but du marocain Hadjoudj dès la 19e minute. Tout le monde avait pensé que l’USMA allait l’emporter avec une grande facilité. En seconde mi-temps, dans le dernier quart d’heure tout se précipita lorsque Chérif El Ouazzani, le coach abassi, fera entrer Tiaiba. Ce joueur renversera le cours du match. Une très belle passe à l’adresse de Seguer fera mouche avant que Bouguelmouna ne corse l’addition à cinq minutes de la fin de la rencontre. Une défaite et des interrogations. L’USMA traverse une difficile situation. A Blida, stade des frères Brakni, l’USMBlida a cédé, devant une très bonne équipe du Paradou. On peut dire qu’après ce faux pas, les blidéens ont compromis sérieusement leur maintien. Ils accusent un retard de cinq points sur l’USMH. Le PAC, par contre, est en train d’assurer l’essentiel. Il peut même jouer les premiers rôles du fait qu’il n’accuse qu’un seul point par rapport à l’USMA, le MCA et la JSSaoura. Les prochaines journées seront décisives pour le haut comme le bas du tableau.

H. G.