Lutte, Championnat dâ€™Afrique des nations : Bonne moisson avec 11 or, 8 argent et 7 bronze

La lutte algérienne est en train de s’illustrer au championnat d’Afrique des nations de luttes associées qui se déroule à Lagos (Nigeria) du 05 au 13 février dans les catégories cadets, juniors et séniors en filles et garçons. Lors de la 3e journée, nos cadets se sont illustrés ont remportant 05 médailles d’or, 04 argent et 04 bronze. En juniors, la moisson a été aussi appréciable. En effet, cette catégorie d’âge qui est

l’antichambre des séniors a remporté six médailles d’or, cinq en argent et trois en bronze. Les séniors devaient rentrer, hier, en lice. Il y’a de fortes chances qu’ils montent sur la plus haute marche du podium, notamment avec notre grand espoir Sid Azara Bachir.

H. G.