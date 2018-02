SCOUTS MUSULMANS ALGÃ©RIENS : 500.000 adhÃ©rents Ã  lâ€™horizon 2030

Les Scouts musulmans algériens (SMA) comptent atteindre un objectif de 500.000 adhérents à l’horizon 2030, à la faveur d'une "nouvelle stratégie" du mouvement qui sera examinée en 2019, a déclaré vendredi dernier à Médéa le Commandant général des SMA, Mohamed Bouallag. "Nous allons œuvrer, dans le cadre de la nouvelle stratégie des SMA, a porter l’effectif global des adhérents du mouvement, qui avoisine actuellement 100.000 adhérents, à un demi million d’adhérents structurés, d’ici l’échéance 2030, de manière à assurer une large présence du mouvement des scouts à travers le territoire national", a indiqué à l’APS le Commandant général des SMA, en marge d’une rencontre des commissaires de wilaya, organisée au centre de formation et de vulgarisation agricole de Médéa. La nouvelle stratégie de déploiement du mouvement, qui s’étalera jusqu’à 2030, tend "non seulement à faire évoluer le nombre actuel d’adhérents pour garantir une large couverture du territoire national, mais aussi à assurer l’autonomie financière du mouvement de façon à pouvoir disposer de ressources diversifiées et permanentes, hors les circuits de financement traditionnels", a-t-il expliqué. "Les SMA vont solliciter, à cet égard, l’apport des sponsors, aussi bien du secteur économique public qu’auprès du privé", a fait savoir M. Bouallag, affirmant que cette option est "devenue primordiale, vu l’état de trésorerie de certaines commissariats de wilaya, qui éprouvent beaucoup de difficultés à financer leurs activités".

La question de l’évolution de la consistance des effectifs du mouvement et de son autonomie financière constituent les "grands axes" de cette stratégie, qui sera à l’ordre du jour du congrès national des SMA, prévu au courant de l’année 2019, a-t-il rappelé, ajoutant que son mouvement espère, à travers la mise en place de cette stratégie, développer encore davantage l’activité des scouts, d’être plus présents sur le terrain et d’élargir leur champ d’intervention. (APS)