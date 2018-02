M. Ouyahia prÃ©sente les condolÃ©ances du prÃ©sident Bouteflika et du Gouvernement Ã  la famille du dÃ©funt Amar Benaouda

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, s'est rendu, jeudi après-midi à Annaba, au domicile mortuaire d’Amar Benaouda, figure emblématique de la guerre de Libération nationale et un des 22 historiques, décédé lundi dernier à Bruxelles (Belgique), où il a présenté les condoléances du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et celles du gouvernement à la famille du défunt.

Le Premier ministre était accompagné du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, du ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, ainsi que du Secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidine, Saïd Abadou. Le regretté Amar Benaouda a été enterré jeudi dernier au cimetière de Zeghouane, au centre-ville d'Annaba, en présence du ministre des Moudjahidine et d'une foule nombreuse. Le colonel Amar Benaouda, de son vrai nom Benmostefa Benaouda, est décédé lundi dernier dans un hôpital de Bruxelles (Belgique), à l'âge de 93 ans, des suites d’une longue maladie.

Né en 1925 à Annaba, le défunt qui a combattu dans les rangs du Mouvement national, est l’un des membres du Groupe des 22 historiques, à l’origine du déclenchement de la Révolution de libération nationale. Il a également été membre de la délégation algérienne qui a participé aux accords d'Evian, de même qu’il a participé dans les attaques du nord-Constantinois le 20 août 1955.

Amar Benaouda était parmi les trois derniers survivants du Groupe des 22 historiques, avec Othmane Belouizdad et Abdelkader Lamoudi. Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt dans lequel il a mis en avant ses qualités durant le mouvement nationale et ses sacrifices durant la guerre de Libération, soulignant qu'il a défendu les constantes de la nation «à une période très difficile qui a vu le peuple s'unir pour le triomphe de sa cause nationale». (APS)



Inhumation en présence d’une foule nombreuse

Le colonel Benmostefa Benaouda Amar, membre du Groupe Historique des 22 a été inhumé jeudi dernier, au cimetière Zeghouane à Annaba. Il a été accompagné à sa dernière demeure par une foule nombreuse parmi laquelle on a remarqué la présence du ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, le wali d’Annaba, Mohamed Salamani et des autorités militaires et civiles. Etaient présents également des compagnons d’armes du défunt et des représentants de la société civile. Dans l’oraison funèbre qu’il a prononcée dans un climat plein d’émotion, le ministre des Moudjahidine a rappelé les valeurs du militantisme du défunt Amar Benaouda qui a adhéré dès son jeune âge au mouvement national pour défendre la cause de son pays d’abord au sein du Parti du peuple algérien (PPA) et ensuite au mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD). Il a été de tous les combats pour le recouvrement de la liberté et l’intendance, laissant un héritage plein d’héroïsme, a-t-il souligné. Libérateur du pays du joug colonial, le défunt a continué à servir le pays durant la période post-indépendance, a fait savoir le ministre des Moudjahidine, citant les grandes étapes qui ont caractérisé la vie militante du défunt depuis l’Organisation Spéciale (OS) en passant par le Groupe Historique des 22, le congrès de la Soummam jusqu’aux accords d’Evian.

B. Guetmi