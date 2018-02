Dans la LUCARNE : Le Â«boxing dayÂ» en question

Le football devient de nos jours très médiatisé au point où l’on ne voit que cette discipline sur les différentes chaînes TV. Ce qui la rend presque lassante. C’est comme quelqu’un qui ne mange que des «spaghettis». A la longue, il les trouve immangeables et partant ne voudra plus les voir sur sa table. C’est vrai qu’il s’agit d’un sport spectaculaire, très prisé, mais ce n’est pas une raison pour que sa domination soit totale. Aujourd’hui, le «jeu à onze» mondial est devenu trop exigeant des clubs, mais surtout des joueurs. Ces derniers sont sollicités comme jamais. Cela provoque chez le joueur de la fatigue, mais aussi des blessures qui l’éloigne parfois plusieurs semaines des terrains. Ce qui lui vaudra, le plus souvent, des absences qui lui seront très préjudiciables. C’est pour cette raison que la plupart des championnats européens, mais aussi ceux des autres continents, ont admis d’une façon quasi scientifique l’importance du repos du fait que les compétitions s’étalent sur toute une saison. A cela, il faudra ajouter les matches de la coupe, mais aussi les différentes compétitions européennes comme la Ligue des champions et aussi l’UEFA. Donc, on ne peut pas dire qu’on a jeté des fleurs aux joueurs. Bien au contraire. Ceux qui s’occupent du côté physiologique des footballeurs vous diront qu’ils ne peuvent pas soutenir un rythme élevé en étant sollicités une année durant sans entrecouper la compétition par une période de relâche. Chez nous, on avait évolué par le passé sans repos durant la période d’hiver. Il n’y avait pas de discontinuité dans notre championnat. Avec le temps et aussi pour faire comme ce qui se fait en Europe, on était contraint, nous aussi, à établir une trêve qui permet aux joueurs de souffler un peu afin d’éviter d’être confrontés à des blessures sportives non seulement coûteuses, mais qui risque de les éloigner du «circuit» compétitif pendant plusieurs mois, et parfois, cela peut mettre carrément fin à leur carrière. Les anglais avec la Premier League étaient un peu l’exception qui confirme la règle. En effet, avec leur fameux «boxing day» où il n’arrêtaient pas leur compétition, même pendant les fêtes de fin d’année, ils se croyaient plus forts que tous. Certes, l’Angleterre, avec son Brexit, voulait toujours garder sa singularité, pour ne pas dire souveraineté, mais... C’est ce qu’elle a fait aussi dans le football. Pourtant, tout le monde sait qu’en Europe, il y a la Ligue des champions, mais aussi la coupe de l’UEFA. Depuis quelques années, les observateurs ne voient plus de clubs anglais en finale, sauf quelques exceptions sans plus. C’est vrai qu’au cours de l’exercice écoulé (2017), en super coupe d’Europe, Manchester United avait perdu sa finale contre le Real de Madrid. Certes, Man United avait empoché la coupe de l’UEFA, mais cela reste presque aléatoire par rapport au rôle que peut jouer les clubs anglais dans la suprématie européenne. Face à cette situation, des clubs anglais se sont plaints en affirmant qu’à cause du «boxing day», ils arrivent fatigués aux compétitions européennes. Ce souci a sans cesse été rappelé par Wenger, le coach d’Arsenal, mais aussi l’ex-coach de Man United, Alex Fergusson. Face à ce questionnement manifeste des clubs anglais, il se dit que dès la saison prochaine, il est prévu une trêve hivernale à la mi-saison. Ce n’est que justice pour des joueurs qui ne doivent plus être pris pour des «cobayes».

«Un espace adéquat peut être trouvé dans le calendrier. Nous y sommes ouverts en principe et nous allons poursuivre des discussions constructives avec toutes les parties prenantes du football pour trouver une solution effective.» Ce n’est pas donc une vue de l’esprit. C’est très sérieux !

Certes, la décision n’a pas été prise, mais tout plaide pour cette mesure profitable à tous.

Hamid Gharbi