Coupe de la CAF (Tour prÃ©liminaire/Match Aller) A Bamako

Le Chabab de Belouizdad a arraché hier un méritoire match nul à l’extérieur face au représentant malien, l’équipe des ‘’Onze Créateurs’’. Malgré la chaleur et la difficulté de la mission, contre un adversaire inconnu et sur une pelouse certes jouable mais difficile, les camarades de Draoui, ont réussi à négocier à bon escient la manche aller du tour préliminaire de la coupe de la CAF. Et cela, malgré les nombreuses absences et non des moindres que comptait l’effectif bélouizdadi, telles celles des nouvelles recrues Benkablia, Benouadah, Sidibé et Bourenane, qui n’ont pas encore obtenu leurs licences africaines, ou encore Belaïli et Sayeh qui sont restés à la maison en raison de problèmes administratifs à régler, ainsi que Tariket qui pour sa part a fait défection en raison d’une blessure. Pour dire que la mission de l’équipe algérienne n’était pas aisée en terre malienne. Les protégés de Rachid Taoussi se sont donc montrés à la hauteur et ont tenu bon. Le but du CRB a été inscrit par le jeune prometteur attaquant Bechou, qui a transformé un coup franc direct à la 62’, égalisant pour son équipe. L’équipe malienne a ouvert la marque en fin de première période sur un penalty injustement sifflé par l’arbitre contre le Chabab. Bonne option en perspective de la qualification pour les Rouge et Blanc. Il faudra à présent négocier la manche retour comme il se doit, dans deux semaines qui se déroulera à priori au stade du 20 Août 1955, comme le souhaite les dirigeants du Chabab. En cas de qualification, les Belouizdadis affronteront en 16e de finale, l’équipe zambienne du Nkana Red Devils. A signaler que le CRB a été bien accueilli à Bamako par l’équipe hôte. La délégation du CRB qui compte 28 membres a regagnera le pays aujourd’hui.

Mohamed-Amine Azzouz