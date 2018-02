USM Alger 1 - USM Bel-AbbÃ¨s 2 : Le bon coaching de Cherif El-Ouazani

L'USM Alger s'est inclinée, hier au stade du 5-Juillet face à l'USM Bel-Abbès, sur le score de 1 à 2. Menés au score après seulement 14 minutes, les camarades de Benabderrahmane ont réussi à renverser la vapeur dans le dernier quart d'heure, grâce aux deux remplaçants Seguer et Tabti.

Cette partie entre deux formations au potentiel offensif considérable a démarré sur les chapeaux de roues. Évoluant dans des configurations tactiques porté sur l'attaque, avec une bonne occupation du terrain et une reconversion rapide, les deux teams sont tout de suite rentrés dans le vif du jeu. 10', Sayoud ouvre les hostilités en alertant Ghoul. Bien placé, le gardien d'El-Khedra ne trouve aucune difficulté à s'emparer du cuir. 12', Belhoucini réplique, mais son tir est passé à côté. 14', Hadjhoudj parvient à tromper la vigilance du gardien des visiteurs. Héritant d'une belle remise de Derfalou, le joueur marocain de l'USM Alger trouve la lucarne droite de Ghoul, visiblement gêné par ses défenseurs au départ de la balle. La réaction des poulains de Cherif El-Ouazani ne s'est pas fait attendre. 15', Bounoua, à la limite de la surface de réparation, se débarrasse de Chafaï d'un crochet intérieur, mais rate complètement le cadre. L'USMBA pousse de plus belle et s'expose aux contres des locaux. 28', la tête piquée de Chafaï est bien arrêtée par le keeper. 33', Le centre tir de Benmoussa est repoussé par le portier. Le cuir revient dans les pieds de Hadjhoudj qui manque de très peu de signer le doublé. La seconde période est repartie sur les mêmes bases que sa précédente. Les deux formations, qui se sont rendu coup pour coup pratiquement, se sont distinguées par un jeu ouvert, porté vert l'avant. Les protégés de Hamdi ont cherché à sécuriser leur acquis. 50', Hadjhoudj tente sa chance à nouveau, mais son tir est passé à côté. 54', le coup franc de Benmoussa est bien bloqué par Ghoul. 60', Meziane se faufile dans la défense adverse, mais manque lamentablement le cadre. Les joueurs de l'USM Bel-Abbès ont continué à croire en leurs chances. 75', Seguer, à la limite du hors-jeu, hérite d'une belle passe en cloche de la part de Tabti, et s'en va battre tranquillement Zemmamouche. 85', sur un contre bien mené sur le côté droit par Belhoucini, Tabti donne l'avantage et par la même la victoire aux visiteurs. À noter le bon coaching de Cherif El-Ouazani, puisque les deux buteurs ont effectué leur entrée en lice, en seconde période. Un succès qui permet à l'USMBA de souffler, notamment après la décision de la FIFA de défalcation des 6 points. Pour sa part, l'USMA perd encore du terrain dans la course au titre. Rédha M.