Ligue 1 (19e journÃ©e-suite et fin) : La JSK et le DRBT condamnÃ©s Ã  gagner

La 19e journée de ligue1 sera bouclée par les deux derniers matches restants au programme.

En effet, la JSK reçoit, au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, une équipe du NAHD qui a, le moins que l’on puisse dire, le vent en poupe lors de ces dernières journées.

La JSK, par contre, et malgré qu’elle s’exhibe dans son fief, jusqu’ici, elle négocie très mal ses sorties. Même avec l’arrivée de l’expérimenté Noureddine Saâdi, la situation du représentant de la ville des genêts ne s’est pas encore décantée. L’équipe de la «Djurdjura» peine toujours pour éviter de perdre devant ses fans. Cette fois-ci, le match aura lieu à huis clos suite au fait que la LFP leur a infligé une sanction pour «jets de projectiles» de la part de la galerie canarie. Devant cette bonne équipe du NAHD, qui pratique un beau jeu, mais aussi qui ne laisse pas de répit à son adversaire en ne le laissant pas jouer, ne viendra pas, à Tizi-Ouzou, pour remplir une simple formalité. Bien au contraire, elle fera tout pour réaliser un bon résultat et s’éloigner des dernières places. Avec 26pts, on ne peut pas dire qu’elle a, d’ores et déjà, assuré son maintien. On est encore loin du compte. Il faut dire qu’en bas du tableau, les équipes qui sont à la traîne sont en train de revenir. A titre d’exemple, l’OMédéa, qui était, il y a deux journées, dans une position de relégable. Il a suffit qu’elle gagne contre l’USMH (3 à 2) et le MCA (1 à 0) pour que cette formation, drivée par Slimani, se retrouve propulsée à la 9e place avec 23pts. Par conséquent, tout reste ouvert. Cette empoignade entre la JSK et le NAHD sera très difficile pour les deux protagonistes, même si elle se jouera à huis clos.

Au stade Ahmed-Zabana (Oran), le MCO, éliminé en coupe d’Algérie par le MOB (1 à 0), va essayer de tout miser sur le championnat national. Une victoire, aujourd’hui, devant ses fans, lui permettrait de rejoindre la JSSaoura à la deuxième place avec 31pts. On n’en est pas encore là, même si l’équipe du DRBT vit une situation des plus difficiles.

Elle a encaissé huit buts en deux matches (3 à 0 en championnat contre l’USMA et 5 à 0 face à l’USMBlida en coupe d’Algérie). Ce qui inquiète sérieusement ses supporters, les plus fidèles. Les observateurs n’ont pas compris le comportement du président Gueraïche de laisser partir son joueur Guitoune à la JSK alors qu’il a besoin plus que tout en ses capacités défensives. On voit maintenant que sa défense est devenue une véritable «passoire», et les hamraoua vont en profiter pour «enfoncer le clou». Le MCO occupe la 5e place avec 29pts alors que le DRBT est dans une position de relégable avec 18pts en compagnie de la JSK. La sortie de ces deux mal-classés, la JSK et le DRBT, sera suivie, on n’en doute pas, avec une attention particulière par tous les spécialistes, surtout que lors de la 20e journée, les canaris vont se déplacer au stade Lahoua-Smail de Tadjenanet pour se mesurer au DRBT. D’où l’importance du résultat qui en découlera de ces deux joutes.

Que le fair-play soit au rendez-vous !

H. G.