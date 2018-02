Amine Zoubiri, prÃ©sident de la FÃ©dÃ©ration de Badminton : Â« Nous ambitionnons dâ€™attirer plus de 40 pays dâ€™ici 2022 Â»

La Fédération algérienne de Badminton (FAB), ambitionne d'attirer quelques 45 pays aux prochains tournois internationaux «Open» d'Alger, d'ici 2022, a indiqué, le président de l'instance fédérale, Amine Zoubiri. «Nous visons la participation de 40 à 45 pays d'ici 2022, aux prochains tournois internationaux que nous organiserons, à l'instar de nos voisins», a souligné à l'APS, M. Zoubiri, et d'ajouter: «Nous allons suivre une politique consistant à faire connaître davantage ce sport, qui commence à attirer le public algérien comme le prouve, le nombre de visiteurs au site officiel de la FAB, qui atteint 2 millions, alors que le nombre de visiteurs de la page Facebook a doublé en atteignant 6.000 personnes».

Le président de la Fédération de Badminton, a également souligné que son instance songe à donner à ce tournoi, un «cachet international, en maîtrisant parfaitement son organisation, selon les normes internationales», tout en relevant que «les primes financières seront doublées lots du tournoi de l'année prochaine, et le nombre de participants sera revu à la hausse». M. Zoubiri n'a pas manqué de «souligner l'aide conséquente des pouvoirs publics, dont le ministère de la Jeunesse et des Sports, et de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger qui ont compensé le manque de ressources financières dont souffre sa fédération». Le Président de la FAB a affirmé que les «prochains tournois d'Alger connaîtront d'autres sources de financement, alors que l'augmentation du nombre de participants drainera à la Fédération, des revenus supplémentaires à travers le paiement des frais de participation à ces tournois».

M. Zoubiri a mis l'accent sur l'importance de ces tournois qui restent très bénéfiques pour les athlètes algériens. «Les compétitions continentales et mondiales permettront de capitaliser près de 1200 points à un seul joueur, ce qui lui permet de faire partie du top 50 au classement mondial, et du coup postuler pour une qualification aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ-2018) en Argentine» a t-il dit. Selon les textes en vigueur, seul un athlète et une athlète se qualifient pour les JOJ-2018 en compagnie des éléments du Top-50.

En abordant le volet organisationnel, M. Zoibiri a souligné que son instance a sollicité le ministère de la Santé, avant d'assurer l'hébergement et la restauration des délégations participantes (athlètes et officiels) pour s'assurer des «normes requises, comme l'exige la réglementation en vigueur».

Ce tournoi Open qui a débuté mercredi, connait la participation de 95 athlètes dont 40 Algériens représentant dix pays à savoir : l'Algérie (pays hôte), Egypte, Kenya, Nigeria, Zambie, Maroc, Ouganda, Côte d'Ivoire, Tunisie et Malte. Le Championnat d'Afrique de badminton seniors (messieurs et dames, individuel et par équipes), prévu à Alger du 12 au 18 février à la salle Harcha-Hacène, verra la présence de 119 badistes issus de 17 pays africains dont l'Algérie. Ce rendez-vous continental sera qualificatif aux championnats du monde de la discipline prévus en mai prochain en Thaïlande.