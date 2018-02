JSK : AG des actionnaires

Cherif Mellal a été nommé président de la JSK au cours d’une assemblée générale loin d’avoir été sereine en raison entre autres de la tentative de l’ancien président, Moh-Chérif Hannachi de faire barrage à l’élection de l’homme d’affaire et reprendre ainsi les commandes. Raté !

Comme prévue, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la JSK a eu lieu mercredi 7 février. L’objet de cette AGO, comme chacun le sait, était l’augmentation du capital de la SSPA/JSK et l’intégration d’un nouvel actionnaire, en l’occurrence Cherif Mellal. C’était ce qui était prévu sur le papier, car dans les coulisses, ils s’est passé des choses bien étonnantes qui ont fait que l’AGO n’a pas été expédiée comme une lettre à la poste comme on le pensait.

Présent à l’AGO au même titre que quelques-uns des actionnaires, à l’instar de Nassim Abderrahmane, Rachid Kana, Khelifa Chioukh ou encore Malik Azlef, le président sortant Mohand-Chérif Hannachi avait contesté énergiquement l’intégration de Cherif Mellal et avait décidé de quitter l’assemblée moins d’un quart d’heure après le début des travaux.

Devant un parterre de journalistes et de curieux, Moh-Chérif Hannachi a déclaré «ne pas cautionner la nomination de Cherif Mellal. Ce type va conduire la JSK droit vers l’amateurisme. La JSK est finie !», a-t-il déclaré chaud-bouillant allant jusqu’à accuser certains actionnaires d’entres ses anciens compagnons de route de l’avoir trahi. «On m’a trahi. La veille, Azlef m’assurait que Mellal ne sera jamais intégré. Vingt-quatre heures après, il le soutient. Je crois qu’ils ont été menacés. Le contexte est vraiment pourri», a-t-il dit encore.

Il faut dire que Moh-Chérif Hannachi avait espéré jusqu’au bout un retour inattendu, mercredi. Pour ce faire, il avait compté sur le coup de force de ses anciens alliés, en l’occurrence Azlef et Yarichene, mais ceux-ci ont refusé de cautionner ce coup de force désespéré. «Je ne peux pas accepter qu’il revienne. Il avait légué la gestion du club à la rue. Hannachi est responsable de la situation critique du club», a déclaré Yazid Yarichene, qui dit soutenir Cherif Mellal mais qui se prépare dans les coulisses à une investiture future si jamais le nouveau président de la JSK venait à échouer dans sa mission. Cherif Mellal est ressorti de l’AG plus ou moins sonné, car visiblement il ne s’attendait pas à l’opposition de Moh-Chérif Hannachi. Pour autant, il promet de mettre en application son programme dans le but de développer le club, même si dans l’immédiat l’urgence est de sauver le club de la relégation. «Nous allons tout faire pour maintenir la JSK. C’est notre objectif principal», a déclaré le nouveau président de la JSK qui promet d’injecter encore de l’argent dans les caisses du club pour permettre à la JSK de sortir de la crise dans laquelle il se débat depuis plusieurs années.

La JSK recevra cet après-midi le NAHD à Tizi-Ouzou lors d’un match qui s’annonce d’ores et déjà décisif. Un faux-pas risque d’enfoncer davantage les Canaris dans la queue du classement.

Amar Benrabah