Selon un rapport de lâ€™Onu sur la Libye : Daech tente de reconstituer ses capacitÃ©s

L’Organisation des Nations unies a indiqué jeudi que le groupe terroriste Daech «reste déterminé à reconstituer ses capacités en Libye», en renforçant ses effectifs par des combattants étrangers rapatriés depuis l’Irak et la Syrie.

Dans son rapport stratégique sur l’évolution des menaces que pose Daech à la paix et à la sécurité internationales, présenté jeudi au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, souligne que les effectifs du groupe terroriste ont été «renforcés en Libye par des combattants mutés depuis le Sud de la Libye et des combattants terroristes étrangers rapatriés ou relocalisés depuis l’Iraq et la Syrie».

Bien que la menace qu’il présente ait globalement diminué en termes d’intensité, «Daech continue de planifier et d’exécuter des attaques ponctuelles en Libye pour démontrer à ses sympathisants qu’il conserve une importance», précise le rapport. L’organisation onusienne constate l’existence de mouvements entre l’EI en Egypte et l’EI en Libye à travers les frontières du désert et relève qu’ «un membre libyen haut placé de Daech siège à la Choura d’Ansar Beit el-Maqdes», un groupe terroriste ayant publiquement prêté allégeance à Abou Bakr el-Baghdadi en novembre 2014. Le groupe terroriste Boko Haram maintient également de petites cellules à l’intérieur de la Libye, selon l’ONU.

Les Etats membres se sont déclarés préoccupés par les mouvements possibles de membres de Boko Haram vers d’autres Etats de la région à travers les frontières de l’Ouest et du Sud-est de la Libye. D’autres groupes affiliés à Daech en Afrique auraient également envoyé des combattants en Libye pour appuyer des cellules basées dans le pays et obtenir leur coopération. Il s’agit, en particulier, de la formation des combattants, de l’approvisionnement en armes et d’un appui logistique, note le rapport. Par ailleurs, la menace posée par les groupes associés à Daech en Afrique de l’Ouest continue de se propager au Mali et aux Etats voisins. Le rapport, qui cite un Etat membre de l’ONU, indique que «la faction d’Al-Mourabitoun, fidèle à l’EI, demeure une menace pour la paix au Mali et au Niger». Pour se procurer des revenus, le groupe terroriste en Libye extorque des fonds par des barrages routiers et des postes de contrôle mobiles. Le groupe terroriste continue également de prélever des «taxes» auprès de réseaux de traite d’êtres humains et de contrebande, selon l’ONU qui n’a pas confirmé avec certitude si Daech contrôlait lui-même ces réseaux. Le rapport montre que malgré les revers récemment essuyés par l’EI, le groupe terroriste et ses associés continuent de représenter une menace importante, qui évolue dans le monde entier. Le groupe a été contraint d’abandonner certains de ses bastions dans les zones urbaines et de s’adapter à la nouvelle situation en donnant la préférence aux attaques extérieures. Daech «semble avoir perdu son intérêt pour la conquête et le contrôle de territoires. Actuellement, la structure de l’EI est celle d’un réseau mondial, dont la hiérarchie est horizontale et qui a moins de contrôle sur les opérations des entités qui lui sont associées», précise l’ONU. Fait tout aussi préoccupant, le rapport souligne que les réseaux de l’EI ou d’Al-Qaida sont disposés à appuyer les attaques menées par des membres de l’autre réseau. «La convergence potentielle des deux réseaux, du moins dans certains secteurs, présente une nouvelle menace», estime l’organisation onusienne.

L’émissaire de l’ONU en Libye Ghassan Salamé a estimé qu’un certain nombre de conditions devaient encore être remplies avant d’envisager la tenue d’élections dans le pays en proie au chaos. M. Salamé avait présenté en septembre 2017 devant le Conseil de sécurité de l’ONU un plan d’action censé mettre fin au chaos dans le pays, prévoyant notamment des élections législatives et présidentielles. «Toutes les conditions ne sont pas réunies aujourd’hui» pour la tenue d’élections, a déclaré M. Salamé au cours d’une conférence de presse à Tripoli. «Nous n’en avons réalisé pour le moment qu’une seule: le début de l’inscription des électeurs», a-t-il dit.

R. I.

Plus de 45 blessés à Benghazi



Plus de 45 personnes ont été blessées, dont certaines grièvement, dans un attentat hier devant une mosquée à Benghazi, à 1.000 km à l’est de Tripoli, selon le principal hôpital de la ville libyenne. L’explosion a eu lieu devant la mosquée de Saâd-Ibn- Abou-Abada au moment de la grande prière hebdomadaire. Des témoins ont indiqué avoir vu des ambulances transportant des blessés. L’hôpital al-Jala a indiqué avoir admis «plus de 45 blessés», dont certains dans un état critique. Interrogées, des sources de sécurité n’ont pas été en mesure dans l’immédiat de préciser l’origine de l’explosion. Mais des témoins ont indiqué qu’elle serait due à un engin explosif placé sous une voiture garée devant la mosquée.