GRAND ANGLE : La paix par le sport

Le sport vecteur de paix ? La question n’a peut-être plus lieu d’être car la confirmation de cette conviction vient d’être apportée par les deux Corées. En effet, bien qu’officiellement en guerre, puisque seul un armistice et non un traité de paix a été signé à la fin de la guerre de 1950-1953, les dirigeants de ces deux pays ont prouvé au monde qu’il était possible de faire abstraction des différends qui peuvent opposer deux Etats —les deux Corées sont séparées par une des frontières les plus militarisées du monde—, le temps d’une compétition sportive, en l’occurrenceles Jeux olympiques d’hiver.

«Je crois en la puissance du sport pour amener à négocier la paix», avait déclaré le président sud-coréen, Moon Jae-in, un partisan déclaré du dialogue avec le Nord, et qui a tout fait pour que ces JO soient des «jeux de la paix» et contribuent à apaiser la situation sur la péninsule. L’acceptation par la Corée du Nord de son invitation lui a donné raison. À quelques heures de l’ouverture de ces jeux, un avion transportant la sœur du leader nord-coréen, Kim Jong Un, et le chef de l’Etat officiel de la Corée du Nord ont atterri en Corée du Sud. Une première historique. Pour ceux qui suivent les tensions récurrentes dans la péninsule coréenne et l’escalade entre Washington et Pyongyang en raison du programme nucléaire nord coréen, il était presque inimaginable d’envisager un tel aboutissement. Mais une nouvelle fois la magie du sport a opéré. Que l’on tente de dire que du côté de la Corée du Nord, la participation de ses athlètes obéit à des calculs politiciens, n’est pas le plus important. De même que prétendre, à tord ou à raison, qu’à travers cette présence en terre sud-coréenne, le leader nord coréen cherche à soigner son image et celle de son pays n’est pas ce qui compte le plus. L’important est que Pyongyang, qui avait boycotté les jeux d’été de 1988, ait accepté de participer à ces jeux d’hiver. Car cette participation consolidera forcément le rapprochement pour lequel les deux dirigeants œuvrent . La première visite d’un membre de la dynastie qui règne depuis trois générations sur la Corée du Nord est, souligne-t-on, « le couronnement d’un spectaculaire rapprochement entre les deux pays (…) qui ont repris langue dans la perspective des JO, après deux années de très fortes tensions en raison des programmes balistique et nucléaire du Nord». L’ONU qui avait déclaré le 6 avril 2016 comme journée internationale du sport au service du développement et de la paix, avait vu juste. Faut-il aussi rappeler que le rapprochement américano-cubain, tout aussi historique, avait été marqué en 2016 par l’organisation d’un match symbolique de base-ball qui s’est déroulé à la Havane. À charge cependant, pour les dirigeants des pays de préserver les avancées enregistrées sur le chemin d’une paix durable

Nadia Kerraz