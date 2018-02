LE COIN Du COPISTE : Le fabuleux destin de Zayen

Incroyable destin que celui du chanteur kabyle Zayen. Il détient le record du plus grand nombre d’articles que lui consacre régulièrement la presse nationale, et ce, nous n’ignorons par quel miracle. Nous l’avons vu se produire à la maison de culture de Tizi-Ouzou et jusqu’à présent, nous nous demandons encore sur quel critère, les organisateurs de spectacles arrivent à le programmer. Son répertoire est une suite de noms de villes européennes. Zayen a par contre une belle physionomie et doit surement bien parler aux programmatrices et aux journalistes pour bénéficier de tant de faveurs. Il dit que le rôle de l’artiste, donc du sien, est «d’édifier l’esprit de l’humanité». Edifier l’esprit de l’humanité, sensibiliser le citoyen l’importance de la préservation de l’environnement et de la nécessité de la participation de tous pour sauver notre planète qui est en danger. Zayen se défend bien, il est surbooké, à l’étranger tout le monde veut le voir sur scène mais pas à aller à Tizi, chère à Brahim Izri. Zayen sonne alors la sonnette d’alarme pour nous sauver du malheur qui nous attend et ce au moyen des clips, il dit que c’est efficace. Des chanteurs de renommée internationale participent dans son clip, mais Zayen veut garder l’exclusivité et ne donne aucun nom ; Ah ce Zayen ! Il maîtrise bien la communication et prépare pour une tournée internationale qui débute mi-mars à Seine Saint-Denis et se terminera avec une tournée au Danemark, en Allemagne et en Italie, mais pas en Algérie en raison de la hantise des salles vides pour le fabuleux destin du chanteur kabyle Zayen. Même Monsieur Lounis Ait Menguellet ne connaît pas un meilleur traitement de la presse. Lounis intéresse les écrivains qui lui consacrent des ouvrages de hautes voltiges, un peu comme Matoub Lounes, «le Rebelle». Zayen, connu pour sa chanson «Baden Baden», est plus présent dans la presse que sur scène. Il n’est pas le seul à faire une brillante carrière selon la presse. Ce type de chanteurs n’ont pas besoin d’un attaché de presse, ils arrivent à faire l’événement avec des projets qui n’existent que dans leur tête et se lancent dans d’incroyables projets du genre sauver la planète qui est en danger et qui attend que quelques accords de guitare et quelques mièvres paroles de Zayen changent les néfastes habitudes de l’homme. Au secours, la terre est en danger, un Zayen se manifeste…

Abdelkrim Tazaroute