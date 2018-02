Â« MusÃ©e des musÃ©es Â» Ã  MÃ©dÃ©a : La Â« Blousa oranaise Â» Ã  lâ€™honneur

L'habit traditionnel féminin d'Oran «Blousa» sera à l'honneur à l'occasion de la manifestation «Musée des musées», prévue les 26 et 27 février courant, a annoncé le musée national Ahmed-Zabana d'Oran. La manifestation, organisée par le Musée national des arts et traditions populaires d'Alger, vise à faire connaitre l'histoire de la blousa oranaise, connue aussi sous le nom de «Zaim», ainsi que les évolutions introduites au fil des ans dans sa confection pour épouser les exigences de la mode tout en gardant son authenticité, a expliqué la chargée de la conservation du musée d'Oran, Fatima Megherbi. Dans le cadre de cette manifestation, le musée Ahmed-Zabana organisera une «gâada» traditionnelle pour exposer les différents types de ce costume traditionnel ainsi qu'un atelier d'artisanat pour montrer les moyens de sa confection et ses types, a ajouté Mme Magherbi, relevant que le musée d'Oran dispose d'une riche collection de costumes traditionnels de différentes régions du pays. Une conférence sur l'histoire du musée national Ahmed-Zabana, ses départements ainsi que sur ses publications est également programmée. La manifestation «Musée des musées» permettra au public de découvrir des échantillons des pièces archéologiques que recèle l'établissement muséal d'Oran et d'avoir d'amples informations sur le chahid Zabana, premier martyr guillotiné par l'armée française, le 19 juin 1956, à la prison de Barbarousse d'Alger. (APS)