Â« Le retour dâ€™Ibn Toumert Â» Ã  la librairie de lâ€™Anep : un personnage controversÃ© du Maghreb MÃ©diÃ©val

Personnage historique controversé de l’histoire médiévale du Maghreb, Ibn Toumert, berbère, fondateur d’une nouvelle doctrine musulmane, a constitué un nouvel état au Maghreb.

Il a souvent été au cœur des polémiques et de recherches.

L’auteur Slimane Saadoune a présenté, mardi, à la librairie Chaib Dzair de l’ANEP, son nouveau roman, paru tout récemment chez ANEP édition sous l’intitulé «Le retour d’Ibn Toumert», un ouvrage avec comme toile de fond une histoire d’amour à l’époque d’Ibn Toumert, fondateur de la doctrine du «Tawhid», l’unicité de Dieu, fondement principal de l’état almohade «Al-Mowahidoun», qui a englobé tout le Maghreb et l’Andalousie pendant près d’un siècle et demi.

En présence d’un nombreux public passionné d’histoire et de littérature, il était question de débattre autour de la gouvernance d’Ibn Toumert, de son éloquence d’orateur, de ses prêches religieux à polémique, mais surtout de ses opinions vis-à-vis de la femme. Pour son ouvrage, Slimane Saâdoune met en avant une l’histoire d’Anwa, élevé par un conservateur en croyant qu’il s’agit de son géniteur. ce jeune homme poursuit trois quêtes ; celle de son identité personnelle, celle de l’identité authentique de son pays et celle, enfin, d’une réponse au mystère de la femme, de son âme et de son corps. Trois questionnements décollant de la nature du régime théocratique totalitaire qui inhibe les individus.

Le conférencier a fait une comparaison de cette époque trouble de notre histoire médiévale avec ce que nous avons vécu pendant la décennie noire. «Je pense qu’il s’agit d’un héritage culturel. nous avons vécu cela au XIIe siècle à l’époque d’Ibn Toumert, une volonté totalitaire de diriger la vie des autres, d’indiquer la voie à suivre et de ne tolérer aucun autre avis ou opinion religieuse», a-t-il souligné. La délation fait rage ; la peur, la terreur et la suspicion s’installent.

L’amour est un crime. Tout est codifié dans la vie des gens : comment s’habiller, manger, parler, marcher, faire l’amour… dans l’œuvre de Slimane Saâdoune, l’amour est un mystère, un péché, loin d’être mignon mais interdit. Anwa a été élevé d’une culture de séparation avec la gent féminine à partir de l’âge de 6 ans, avec la ferme idée que la femme constitue un danger pour l’homme et surtout pour sa foi. Il fait la connaissance d’une femme qui lui est salutaire, il s’agit de Nouara avec qui il trouve des réponses à ses questions existentielles. Brillante et intelligente, Nouara était promise à faire des études supérieures, mais elle a était forcée de se marier à un homme très violent qui était gardien de prison. cette liaison interdite et dangereuse est le salut d’Anwa à l’époque d’Ibn Toumert. «Je ne me suis pas intéressé à Ibn Toumert l’homme, mais plutôt à ses méthodes; il était un orateur qui prêchait partout où il allait. Il parlait au nom du Coran et de la Sunna d’un côté, et avec l’épée d’un autre côté, notamment d’une conception de société machiste», a noté le conférencier qui rend hommage aux femmes du XIIe siècle, et pour qui ils créent des personnages positifs. «Au fil des pages, le lecteur découvre d’autres personnages féminins, à l’exemple de Mahdjouba la résistante ou encore d’Assia l’innocente et la poétique», a-t-il encore noté.

Né à Haizer en Kabylie, Slimane Saâdoune a travaillé dans l’administration avant de se consacrer à l’enseignement du français dans un lycée jusqu’à sa retraite. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont «La femme de pierre», «Les puits des anges», ou encore «Soleil d’outre-tombe».

Kader Bentounès