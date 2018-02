Tizi ouzou : Lancement prochain de trois mÃ©gaprojets

Trois méga projets industriels prévoyant la création d’un total de 3.100 emplois directs seront «prochainement» lancés dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a indiqué, jeudi dernier à l’APS, le directeur local de l’industrie et des mines, Abderrahim Belbaki.

Le plus important de ces projets est celui d’Oxxo, une filiale du groupe Cévital, créée par l’acquisition d’Oxxo France en 2013, spécialisée dans la fabrication de fenêtres en PVC. Cette entreprise dispose d’un site industriel en France et d’un complexe en Algérie, dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj. Elle compte ouvrir un site, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, porteur de pas moins d e 2.000 emplois directs, a indiqué M. Belbaki. Une assiette pouvant accueillir cet investissement d’envergure nationale, qui exige un grand espace, a été proposée à cet investisseur dans la périphérie immédiate de la ville de Tizi-Ouzou, a indiqué ce même responsable qui a ajouté que 60% de la production qui sortira de la future usine, sera destinée à l’exportation, tandis que le reste (40%) sera écoulée sur le marché national.

L’autre grand projet qui sera lancé incessamment, est un complexe industriel spécialisé dans la fabrication d’éléments de revêtements de sol, peinture et autres éléments dédiés au secteur du Bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH).

Relevant du secteur privé, le projet sera implanté dans la commune de Fréha.

Toute la procédure administrative concernant ce projet prévoyant la création 600 emplois directs a été finalisée, ce qui permettra un démarrage des travaux dans «quelques jours», a souligné

M. Belbaki.

A cela s’ajoute un projet du groupe ARDIS pour la construction d’un hypermarché à Oued Aïssi qui va créer 500 emplois directs, a fait savoir le directeur de l’industrie et des mines qui a précisé que cet opérateur à reçu le permis de construire et entamera les travaux de réalisation dans les prochains jours.