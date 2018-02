Complexe textile industriel de DraÃ¢ Ben Khedda : plan de rÃ©habilitation

Le complexe textile industriel de Draâ Ben Khedda, à 10 km à l’ouest de Tizi Ouzou, filiale de l'Entreprise algérienne des textiles industriels et techniques (EATIT), ambitionne de reconquérir ses parts des marchés national et régional. Ayant profité de plans de redressement visant à maintenir l’activité de cette usine qui était un des fleurons de l'industrie nationale qui fournissait le marché européen en tissus de qualité, ce complexe a également bénéficié d’une opération de réhabilitation et de modernisation de certains procédés de fabrication, visant à augmenter ses capacités de production et à améliorer la qualité du produit. Une enveloppe financière de 3,5 milliards de DA a été débloquée pour la réalisation des travaux de réhabilitation et de modernisation, a-t-on appris lors d’une récente visite de ce complexe. Ces travaux ont, notamment concerné la filature pour une capacité de production de 3.000 tonnes/an, la préparation de tissage, le retordage, la mise à niveau de l’usine, l’installation d’une centrale d’air comprimé et l’acquisition de métiers à tisser. Selon le bureau d’études qui a été retenu pour cette opération, les travaux ont porté sur la démolition totale de l’ancien hangar de 16.000 m2 qui a été reconstruit, selon les normes exigées par ce type d’activité, notamment la réalisation des caniveaux d’environ 2,70 m de profondeur afin d’assurer le cycle de transformation à l’intérieur du hangar pour préserver les tissus de l’humidité. Ce complexe qui occupe une superficie de 349.228 m2 et emploie actuellement environ 600 travailleurs, a été ouvert dès les premières années de l’indépendance et employait plus de 5.000 travailleurs. Après environ 20 ans de prospérité, l’usine entre dans une phase de déclin qui s’accentue dans les années 1990, avec son lot de surpression d’effectifs, départs volontaires ou à la retraite. L’affiliation de cette unité industrielle à l’EATIT et la décision d’assainissement de sa situation financière et d’éponger ses dettes fiscales et parafiscales, ainsi que ses découverts bancaires, suivis par la mobilisation d’une enveloppe financière pour sa réhabilitation et sa modernisation, ont permis de sauver ce Complexe dans la perspective de le replacer sur la scène économique.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie Djurdjura (CCID) de Tizi Ouzou, Medjkouh Mohand-Ameziane, estime qu’aujourd’hui et grâce à toutes les mesures engagées au profit du complexe de textile de Draâ Ben Khedda, ce dernier est «bien armé» pour poursuivre son développement, qui peut être favorisé par un marché intérieur très important et une maîtrise du coût de production. «Je pense que les entreprises de textiles qui ont survécu en réussissant à vaincre les contraintes et les difficultés qu’elles ont connues, ont le potentiel pour continuer aujourd’hui à se développer», a-t-il opiné.