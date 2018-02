2e salon international des hydrocarbures les 12 et 13 fÃ©vrier : M.â€ˆGuitouni au caire

La 2e édition du Salon international des hydrocarbures en Égypte (Egypt petrolium show-EGYPS2018) se tiendra au Caire, les 12 et 13 février, avec la participation du ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a indiqué jeudi dernier le ministère dans un communiqué.

À cet effet, M. Guitouni participera à un panel ministériel intitulé «Inspirer, diriger et créer des opportunités qui transformeront le paysage mondial», auquel participeront nombre de ses homologues, notamment ceux d’Égypte, du Venezuela, de l’Irak, d’Afrique du Sud et de Guinée équatoriale, précise la même source. Au cours de leurs échanges, les panélistes aborderont des thèmes liés à la nécessité de mettre en œuvre des partenariats à même de renforcer les fondamentaux économiques de l'industrie énergétique et pétrolière de façon à créer de la richesse tout en s’inscrivant dans les impératifs du développement durable. L’Egypt Petrolium Show, qui verra la participation des acteurs parmi les plus influents sur la scène pétrolière et énergétique, constitue une plate-forme d’échanges pour les professionnels de l’industrie pétrolière et gazière autour des opportunités d’investissements, du développement des marchés pétroliers et gaziers, des technologies et de l’ingénierie énergétique, ainsi que du développement durable, souligne le communiqué. La visite de M. Guitouni sera l’occasion de faire le point sur les relations bilatérales algéro-égyptiennes en matière énergétique avec le ministre égyptien du Pétrole et des ressources minérales, Tarek el Molla.

Le ministre de l’Énergie aura également des entretiens avec ses homologues, pour discuter des opportunités d’investissement et de partenariat mutuellement avantageuses. Il évoquera, notamment les opportunités d’affaires qu’offre l’Algérie, de même que ses atouts dans le domaine des industries pétrolières et gazières en direction des compagnies pétrolières et énergétiques internationales opérant en Algérie ou souhaitant s’y implanter, ajoute le communiqué du ministère.