Le PDG de Sonatrach : Â« La compagnie restera propriÃ©tÃ© de lâ€™Ã‰tat Ã  100% Â»

«Le Groupe Sonatrach appartient à l’État algérien, et restera toujours à 100% à l’État. Il n’y a pas de négoce à cela.» Catégorique, le PDG de la compagnie, M. Abdelmoumen Ould-Kaddour, a saisi l’opportunité de sa visite de travail et d’inspection, jeudi dernier à Hassi R’mel, pour exclure ainsi toute éventualité d’ouverture de capital de l’entreprise ou une cession des parts, à ses partenaires étrangers.

De notre envoyé spécial

à Hassi R’mel : Karim Aoudia

Il a insisté sur le caractère foncièrement erroné de l’information relayée par certains médias selon laquelle, Sonatrach serait en discussion avec ses partenaires pour céder des parts ou changer le contrôle de certaines de ses filiales. L’opinion a été donc induite en erreur après le passage du vice-président de la compagnie M. Salah Mekmouch, la semaine dernière, sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale et dont les propos «ont été déformés», a ajouté M. Ould-Kaddour.

«M. Mekmouch a parlé de la stratégie économique de la compagnie, c’est-à-dire lorsqu’on a des champs en prospection, on essaye de ramener des partenaires qui ont la maîtrise de la technologie et le savoir-faire nécessaire, pour partager le risque avec eux. C’est donc du business. Mais de là à céder des champs, nous n’en avons jamais parlé, et nous ne le ferons jamais», a indiqué le PDG de Sonatrach, qui a mis en relief toute l’importance que revêt le partenariat dans le processus de prospection et de développement des champs où il est recommandé, appuie-t-il, de disposer des fonds et d’une maîtrise des technologies. Il cite d’ailleurs un projet en discussion avec la compagnie française Total, d’un montant de 5 milliards de dollars. «Sonatrach ne mettra pas 5 milliards de dollars à elle seule. La compagnie ne va pas prendre le risque à 100%. Ce même risque sera donc partagé avec notre partenaire», a-t-il expliqué.



56 milliards de dollars d’investissement entre 2018 et 2022



Le PDG annonce par ailleurs que Sonatrach compte investir 56 milliards de dollars dans le cadre de son Plan de développement inscrit pour la période 2018-2022. «Les détails de ce plan seront connus prochainement» a-t-il ajouté. Il affirme toutefois que dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, «la réalisation de tous les réseaux de collecte sera confié à des entreprises nationales», ce qui permettra, a-t-il appuyé, d’économiser les dépenses en devises. Lors de sa visite d’inspection, effectuée à Hassi R’mel, il a procédé à l’inauguration du gazoduc GR5 reliant les champs gaziers du Sud-Ouest, en passant par Reggane-Krechba et Hassi R’mel sur une longueur totale de 765 km. La réalisation de ce projet, d’une capacité de 8,8 milliards m3/ ans, a été confiée à un groupement d’entreprises publiques que sont l’Enac, Cosider canalisation, GTP et CCB, tandis que la société nationales Alfapipe s’est chargée, quant à elle, de la fabrication de tubes à gaz. M. Ould Kaddour s’est enquis, en outre, de l’avancement des travaux de la réalisation de la station de compression GR4 de Hassi R’mel, d’une capacité de 19 milliards de m3/ an qui permettra, une fois mise en service en juin prochain, d’augmenter la pression d’expédition du gaz naturel collecté des champs gazier du Sud-Est par le gazoduc GR4 vers le Centre national de dispatching de gaz (Cndg) de Hassi R’mel.

Ces projets, réceptionnés pour l’un et en cours de réalisation pour l’autre, permettront à Sonatrach d’atteindre 135 milliards de m3 de gaz transportés annuellement, fera savoir M. Ould Kaddour rappelant que les capacités actuelles sont de l’ordre de 95 milliards de m3 /an, dont 54 Mds de m3 sont destinés à la consommation nationale, et le reste réservés à l’exportation.

«On répond parfaitement à nos besoins et ceux de nos partenaires en termes d’approvisionnement de gaz», assure M. Ould Kaddour non sans faire part de sa fierté de voir le projet du gazoduc GR5 réalisé à 100% par des entreprises algériennes.



Les syndicats favorables à la stabilité de la compagnie



L’autre projet inspecté est celui de la réalisation d’une station de «boosting» à Hassi R’mel, phase III. A ce propos, le PDG ne manquera pas de relever toute son importance en mettant notamment l’accent sur son coût de l’ordre de 2 milliards de dollars. «C’est un projet énorme», dit-il, soulignant que celui-ci fera l’objet d’un suivi minutieux de sa part.

Sur un autre volet, M. Ould Kaddour a achevé sa visite par une rencontre avec le collectif des travailleurs en poste à Hassi R’mel. Après une brève allocution où il a tenu à leur rendre un vibrant hommage pour leurs efforts consentis pour le développement de ce champ gazier, la parole a été donné pour les représentants des sections syndicales de la compagnie, en l’occurrence M. Khellaf Djerroud, le SG du Syndicat national de Sonatrach et M. Hamou Touahria, le SG de la fédération des hydrocarbures.

Les deux intervenants ont mis l’accent sur l’harmonie caractérisant les relations tissées avec la direction générale de la compagnie tout en relevant l’intention de son PDG très engagé, indique-t-il, à assurer une prise en charge des préoccupations socioprofessionnelles du personnel. Plaidant pour une stabilité pérenne de Sonatrach, ils ont aussi souligné les «acquis» déjà réalisés sous la direction de M. Ould Kaddour dont le plus récent est celui relatif à la signature d’un protocole d’accord traitant de la prise en charge médicale du personnel de Sonatrach, ses retraités et ayants droit. L’accord en question porte en effet sur la création d’un fonds pour la prise en charge à hauteur de 80% des frais d’hospitalisation et différentes interventions chirurgicales des employés de Sonatrach, ses retraités et des ayants droit au sein des cliniques privés nationales.