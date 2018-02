ANP : EntiÃ¨re mobilisation pour Ã©radiquer le terrorisme

«Le mois de février est riche en évènements, célébrations nationales et autres faits marquants, à l’exemple de la Journée du chahid, des évènements de Sakiet Sidi-Youcef, de la grève des huit jours, de l’évacuation de la base de Mers El-Kebir par les troupes françaises, de la nationalisation des hydrocarbures, de la création de l’Union générale des travailleurs algériens.» Cet extrait est inséré en premières lignes dans l’éditorial du dernier numéro du mois de février de la revue El Djeich, de l’ANP. «La conscience nationale gardera en mémoire les épreuves endurées par la nation algérienne durant ce mois, ainsi que les crimes perpétrés par le colonisateur à l’encontre d’un peuple dont le seul crime est d’avoir rejeté l’oppression et la soumission», a-t-on également ajouté. Sous le titre «Février, le mois du chahid», l’éditorialiste de la revue El Djeich indique que «l’héritage révolutionnaire historique a couvert de son aura les fils de l’Armée nationale populaire, pour qu’ils soient les dignes et fiers héritiers de leurs aînés, les valeureux chouhada et moudjahidine, dès lors que tous ses éléments sont les descendants de familles de chouhada ou de moudjahidine, ou les deux réunis, caractéristique que n’ont pas nombre d’armées dans le monde». Et de poursuivre : «Par fidélité au serment prêté et au legs des chouhada, les éléments de notre Armée ont prouvé, en de nombreuses occasions, leur bravoure et leur force de résistance face aux épreuves qui, loin d’infléchir leur détermination, les ont galvanisés et enrichi leur expérience, en répondant à chaque fois à l’appel du devoir et en étant aux côtés de leur Nation en toutes circonstances.» Dans le texte, il est fait en outre état d’une «entière mobilisation pour éradiquer le terrorisme et défendre les frontières du pays contre toute tentative d’infiltration ou de porter atteinte à tout ce qui a été réalisé ou aux projets en cours de réalisation». Une telle démarche n’est plus à démontrer, appuie l’éditorialiste de la revue El Djeich, tant il suffit de voir, indique-t-il, que «le peuple algérien y croit et est convaincu qu’il est la source de l’armée, que les deux se complètent, que leur abnégation forge la cohésion nationale qui est le fondement de la véritable citoyenneté et le socle de la défense nationale». Ceci avant de conclure, en mettant l’accent sur le fait que «l’Armée nationale populaire demeurera le bras armé, le défenseur et le garant de la préservation du legs des ancêtres et du message des chouhada, ainsi que de l’avenir des générations». De même, «notre Haut commandement continuera de nous inspirer les idées et de nous éclairer la voie, pour que nous soyons à la hauteur de sa confiance, ainsi que des immenses sacrifices et acquis grandioses réalisés sur le terrain», ajoute- t-il. Pour l’éditorialiste, «le mois de février demeurera un repère, au cours duquel nous observerons une halte afin de nous ressourcer et de nous tourner vers de nouveaux horizons à la conquête de nouvelles victoires».

K. Aoudia