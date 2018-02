Bouira

Arrestation de 5 éléments de soutien



«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement combiné de l’Armée nationale populaire a arrêté 5 éléments de soutien aux groupes terroristes à Bouira (1re Région militaire), tandis que 2 bombes de confection artisanale ont été détruites dans la même wilaya», souligne le MDN dans un communiqué. Dans le même contexte, un détachement de l’ANP «a récupéré, à In Guezzam (6e Région militaire) 3 pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov et 5 chargeurs garnis, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Batna (5e Région militaire) un individu en possession 6 armes à feu, une quantité de munition et une paire de jumelle». Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP «a intercepté, à Tamanrasset (6e Région militaire), 8 contrebandiers et saisi divers outils d’orpaillage, alors que d’autres détachements ont appréhendé, à Ouargla et à El-Oued (4e Région militaire), 7 contrebandiers et saisi 2 camions, (21.068) unités de différentes boissons, (34) quintaux de tabac et (560) unités d'articles pyrotechniques». En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Tlemcen (2e Région militaire), 2 narcotrafiquants et saisi (12,319) kilogrammes de kif traité, tandis que 14 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Béchar et Adrar», conclut le communiqué.

Tamanrasset

Reddition d’un terroriste



«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce aux efforts fournis par les unités de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, ce matin du 8 février 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset/6e RM, en possession d’un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et d’un chargeur garni», souligne le MDN dans un communiqué, précisant qu'«il s’agit du terroriste dénommé A. Malek dit +Abou Malbo+ , qui avait rallié les groupes terroristes en 2014». Ces résultats positifs, réalisés à travers les différentes Régions militaires, «témoignent de la parfaite maîtrise de nos forces armées dans l’accomplissement de leurs missions avec efficacité et professionnalisme, pour asseoir la sécurité et la quiétude sur l’ensemble du territoire national», conclut le communiqué.



Tlemcen

un réseau de trafic de faux billets hors état de nuire



Les services de la Gendarmerie nationale ont démantelé, mercredi à Tlemcen, un réseau de trafic de la fausse monnaie étrangère, a-t-on appris, jeudi, de ce corps de sécurité. Agissant sur renseignements, les gendarmes enquêteurs de la section de recherches relevant du groupement de la Gendarmerie nationale de Tlemcen ont arrêté quatre personnes à bord d’un véhicule, en possession de 40 liasses de coupures en spécial devant être transformées en faux euros. Une saisie similaire de 13 autres liasses du même genre de papier a été opérée également au domicile d’un membre de ce réseau. Au total, ce sont quelque 6.500 coupures préparées pour être transformées en faux billets de 200 euros et autres, selon la même source. Une enquête a été ouverte sur les tenants et les aboutissants de cette affaire. Par ailleurs, à Sougueur, dans la wilaya de Tiaret, les éléments de gendarmerie ont interpellé un ressortissant d’origine malienne, résidant clandestinement en Algérie. Il était en possession de 277 coupures préparées pour être transformées en faux billets de 2.000 DA. (APS)