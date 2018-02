Constructions sans permis Ã  Alger : Plus de 180 interventions en janvier

Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont relevé, au mois de janvier dernier, plus de 180 interventions concernant des constructions sans permis et plus de 520 interventions pour jet ou abandon de déchets ou non-conformité à la règlementation, a indiqué, hier, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). La police de l'urbanisme et de l'environnement d'Alger a effectué, durant le même mois écoulé, «187 interventions relatives à la construction sans permis, 4 autres concernant la non-conformité aux normes de construction et 66 interventions liées à l'activité commerciale illégale sur la voie publique ayant induit l'arrestation de 43 personnes», a-t-on indiqué de même source. Concernant la gestion et le contrôle et l'éradication des déchets, 528 interventions ont été recensées concernant le jet ou abandon de déchets ou non-conformité à la réglementation, et 322 autres sont liées au jet et abandon de déchets inertes résultant de l'exploitation de carrières, de mines et de travaux de démolition, de construction et de restauration. Durant la même période, les mêmes services ont recensé 29 autres interventions portant entrave à la circulation sur la voie publique, à travers le dépôt ou l'entreposage de matériaux, outre l'éradication de 80 décharges sauvages, ainsi que 30 autres interventions, pour déversement d'ordures, d'eaux usées et autres déchets sur la voie publique. S'agissant d'hygiène et de la santé publiques, les mêmes services ont enregistré 1 intervention, pour abandon de cadavres d'animaux ou de matières d'origine animale sur la voie publique. (APS)