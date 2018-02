Kadiria et Sour El-Ghouzlane : dÃ©mantÃ¨lement de deux rÃ©seaux de malfaiteurs

Deux réseaux de malfaiteurs composés d’une dizaine d’individus ont été démantelés par les services de la brigade de la police judiciaire de la wilaya de Bouira, lors d’opérations menées à Kadiria (ouest) et à Sour El-Ghouzlane (sud), a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Le premier réseau est spécialisé dans le vol de locaux commerciaux et de bijouteries, et est constitué de six personnes, cinq originaires de Réghaïa (Alger) et un autre de Kadiria. Leur arrestation a eu lieu plusieurs jours après une vaste enquête menée par les éléments de la police judiciaire à Bouira et à Alger, suite à une plainte déposée le 7 janvier dernier par un propriétaire d’une bijouterie victime d’une agression suivie d'un vol. Après un minutieux travail de collaboration entre les services de sécurité de Bouira et ceux d’Alger, les six individus accusés de vol, d’agression et de constitution de groupe de malfaiteurs ont été arrêtés et présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Lakhdaria. Dans la ville de Sour El-Ghouzlane, à une trentaine de km au sud du chef-lieu de wilaya, les services de sécurité ont aussi arrêté et démantelé un autre réseau spécialisé dans le trafic de drogue et de psychotropes.

Selon les détails fournis par la cellule de communication de la sûreté de wilaya, 263 boîtes de psychotropes, ainsi qu’une quantité de drogue ont été saisies, lors de cette opération, qui a permis l’arrestation de trois personnes.