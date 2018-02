Haute commission du Prix Naif de la sÃ©curitÃ© arabe

Le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a réaffirmé, à Riadh (Arabie saoudite), l'attachement de l'Algérie au renforcement des relations de coopération policière et à l'appui de l'action arabe sécuritaire commune, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Intervenant, lors des travaux de la réunion de la Haute commission du Prix Naif de la sécurité arabe, le général major a souligné l'importance de cette réunion annuelle qui pourrait consolider davantage les liens de coopération et renforcer la concertation entre les différentes polices arabes, pour faire face aux défis sécuritaires. Selon le communiqué, M. Hamel s'est félicité, dans son intervention, du rôle que joue la police algérienne en matière de contribution et de sa participation avec les autres polices arabes dans l'instauration des fondements de la coopération arabe sécuritaire commune, et ce à travers la mise de son expérience sur le terrain, l'expertise de ses cadres et le professionnalisme de ses experts à la disposition de ses homologues arabes, dans le but de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes. Il a estimé, en outre, que cette rencontre constituait une occasion pour soutenir les moyens d'examen des mécanismes de lutte contre la criminalité dans le monde arabe, à l'image de la cybercriminalité, eu égard à la menace croissante de ce type de crimes et à sa complexité, précise la même source. L'ordre du jour de cette réunion comprend plusieurs points, dont l'examen des clauses relatives au rapport du secrétaire général concernant le Prix Naif 2017, outre l'attribution du Prix Naif de la sécurité arabe dans ses 5 branches et le projet du plan d'action du secrétariat général du Prix Naif de la sécurité arabe 2018.