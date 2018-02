Ambassade dâ€™Espagne : 100.000 visas dÃ©livrÃ©s en 2017

L’ambassadeur du royaume d’Espagne, Santiago Cabanas Ansorena, accompagné du directeur général adjoint de BLS International Services, Shikhar Aggarwal a procédé jeudi dernier à l’inauguration du nouveau Centre de demande de visa d'Espagne, dont le siège se trouve à El Biar, Alger. Cette nouvelle structure permettra un traitement plus fluide des différentes demandes pour tous les types de visas, y compris les visas touristiques, d'affaires, familiaux ou de transit en Espagne tout en prenant en considération le confort des Algériens formulant une demande d’obtention d’un visa Schengen.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’inauguration, l’ambassadeur d’Espagne à Alger a fait état de «près de 100.000 visas accordés en 2017 dont la moitié a été délivrée au niveau du centre d’Oran», et d’ajouter que «de 15 à 20% de demandes formulées ont été refusées, car ne répondant pas aux critères».

Le diplomate a salué BLS pour son professionnalisme à travers l'inclusion de différents services à valeur ajoutée (SVA) par BLS au Centre comme le suivi du traitement des dossiers déposés, par SMS, la photocopie, le service photographie et les services de livraison de passeport par courrier pour la commodité des demandeurs.

A l’occasion dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur espagnol dira espérer «voir les services de visas espagnols gérés par BLS International, servir à renforcer les liens entre l’Espagne et l’Algérie». Aussi, comme il tiendra à le préciser, le nouveau service permettra «un meilleur accueil et plus de facilitations pour les demandeurs de visas Schengen». De ce fait, il félicitera l’entreprise sélectionnée par ses soins pour assurer le service Visas, sur la modernité de l'infrastructure du nouveau Centre de Demande de Visa pour l’Espagne.

Pour sa part, le directeur général adjoint à BLS International mettra en avant la capacité de traitement de demandes de visa qui devrait atteindre les 300 par jour et 150.000 par an, avant de déclarer que «chaque nouvelle pratique ou étape de BLS est poursuivie avec l’objectif de servir le client d'abord». Avec une expertise de plus d'une décennie dans les services de traitement des visas, «nous avons toujours l'intention d'atteindre cet objectif principal et avons prouvé que notre équipe travaillait avec succès avec 36 missions diplomatiques dans le monde», affirmera ce responsable qui ajoutera qu’avec la croissance des voyages internationaux et les déplacements d’un continent à un autre, «nous continuons à nous appuyer sur nos solides ressources d'experts et espérons offrir des services homogènes, rapides et pratiques à tous les niveaux de la demande de visas».

Il y a lieu de préciser que le Centre de demandes, situé dans les hauteurs d’Alger, dispose d'un personnel bien formé pour traiter les demandes des requérants, tandis que le site Web est informatif et ergonomique. Il est équipé d'installations ultramodernes et a la capacité de desservir d'autres pays Schengen avec l'accord préalable de la mission espagnole.

Il faut savoir que BLS International est l'un des plus grands prestataires de services de visas, de passeport, de services consulaires, dans le monde depuis 2005. BLS joue le rôle de catalyseur en rendant le processus de demandes de visa facile et sans effort. BLS est présent dans plus de 61 pays et fournit des services à travers 2.325 bureaux dans le monde. BLS est, également, un fournisseur de services agréé pour l'attestation de documents par le ministère des Affaires étrangères de l'Inde, ce qui représente un gage d’efficacité et de fiabilité

Mohamed Mendaci